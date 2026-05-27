南航受惠低美元及油價回順 現價具吸引力

南方航空(1055)2026年第一季度營收477.82億元(同比+10.08%)(人民幣，下同)，歸母淨利潤從去年同期虧損7.47億元，翻轉為盈利14.81億元，經營活動現金流48.52億元，同比升9.48%。
南航營收規模居七大上市航司首位，其利潤修復源自下列因素：
1. 毛利率提升+成本有效管控：成本增速僅6.13%，遠低於營收增速。受益於一季度國內航煤均價同比下降約8%，單位ASK成本下降0.8%，毛利率同比增2.3點子，至10.8%，毛利潤同比增14.88億元，至51.70億元。三大航均受益於此，南航因採購體量最大，單季成本彈性最顯著。
2. 匯兌收益大幅減負：人民幣兌美元升值1.6%(去年同期僅0.1%)，疊加有利的套保策略，財務費用同比下降4.66億元至8.59億元(同比少35.17%)。若剔除匯兌收益，實際主業利潤改善幅度會明顯收窄。
3. 投資收益轉正+物流壓艙：去年同期因增資川航錄得投資虧損，本期投資收益同比大幅增加9.29億元至2.46億元。未分拆的物流子公司是重要的「利潤壓艙石」。
南航一季度大幅盈利能否在下半年延續，將取決於航司的票價傳導能力、成品油採購策略精細化水平以及整體宏觀經濟需求環境的實際支撐。
雖然如此，但估計今年下半年若高油價緩緩回落，這將對南方航空是非常大的潛在利好。作為三大航中機隊規模最大、燃油成本佔比高的航司，油價每下降10%，預計能為南航增厚約39億元的利潤，對淨利潤的邊際改善效果最顯著。
南航的成本彈性最大：燃油是航司第一大成本，南航年耗油量最大，對油價變動的敏感度最高。但其盈利對油價依賴也較深，以2025年上半年為例，油價下降使公司單位成本同比降4%，直接推動毛利率增至8.8%，帶動毛利增加26億元，且高槓桿買入美元計價的飛機得以對衝部分匯兌壓力。
從上述因素來看，公司現價估值的吸引，投資者可考慮現價分注吸納作中線部署，目標價5港元，跌破3.5港元止蝕。
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