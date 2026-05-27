南航受惠低美元及油價回順 現價具吸引力

1. 毛利率提升+成本有效管控：成本增速僅6.13%，遠低於營收增速。受益於一季度國內航煤均價同比下降約8%，單位ASK成本下降0.8%，毛利率同比增2.3點子，至10.8%，毛利潤同比增14.88億元，至51.70億元。三大航均受益於此，南航因採購體量最大，單季成本彈性最顯著。

2. 匯兌收益大幅減負：人民幣兌美元升值1.6%(去年同期僅0.1%)，疊加有利的套保策略，財務費用同比下降4.66億元至8.59億元(同比少35.17%)。若剔除匯兌收益，實際主業利潤改善幅度會明顯收窄。

3. 投資收益轉正+物流壓艙：去年同期因增資川航錄得投資虧損，本期投資收益同比大幅增加9.29億元至2.46億元。未分拆的物流子公司是重要的「利潤壓艙石」。

南航一季度大幅盈利能否在下半年延續，將取決於航司的票價傳導能力、成品油採購策略精細化水平以及整體宏觀經濟需求環境的實際支撐。