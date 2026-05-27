Grok對OpenAI一案敗訴的真情剖白

從Grok立場分析，OpenAI一案裁決對xAI以至整個人工智能行業的發展有不利影響嗎?

時至今日，仍有不少人以為馬斯克就是電動車品牌Tesla創辦人。十年前我已在《Tesla vs. Tesla》解釋過，Tesla首任CEO Martin Eberhard指，馬斯克一直誤導外界自己是Tesla「發明者」。這位首任CEO指，他在2002年成立Tesla Motors，馬斯克2004年加入：「Musk has set out to re-write history by falsely claiming that he was the founder or the creator of Tesla Motors」。然而，沒有馬斯克後來的先注資後領導，Tesla Motors可能早在市場消失。

剃人頭者，人亦剃其頭？據馬斯克口述歷史，他當時與Google共同創辦人Larry Page對談後，十分擔心Larry對人工智能的潛在危險性重視不夠，於是決定建立一個能與Google抗衡的組織。Google對立面是「開放原始碼、非營利組織」，因此OpenAI中的「Open」，指的是open source(開放原始碼)。親自提供所有初始資金、招募關鍵員工，甚至促成OpenAI與Microsoft合作，直至離開OpenAI時，馬斯克拒絕所有股份提議，因為他堅信非營利組織不應用來自我致富。據馬斯克，OpenAI的初心就是為了保護人類、對抗AI可能帶來的風險，而非追求商業利益。