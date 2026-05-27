從Grok立場分析，OpenAI一案裁決對xAI以至整個人工智能行業的發展有不利影響嗎?
時至今日，仍有不少人以為馬斯克就是電動車品牌Tesla創辦人。十年前我已在《Tesla vs. Tesla》解釋過，Tesla首任CEO Martin Eberhard指，馬斯克一直誤導外界自己是Tesla「發明者」。這位首任CEO指，他在2002年成立Tesla Motors，馬斯克2004年加入：「Musk has set out to re-write history by falsely claiming that he was the founder or the creator of Tesla Motors」。然而，沒有馬斯克後來的先注資後領導，Tesla Motors可能早在市場消失。
剃人頭者，人亦剃其頭？據馬斯克口述歷史，他當時與Google共同創辦人Larry Page對談後，十分擔心Larry對人工智能的潛在危險性重視不夠，於是決定建立一個能與Google抗衡的組織。Google對立面是「開放原始碼、非營利組織」，因此OpenAI中的「Open」，指的是open source(開放原始碼)。親自提供所有初始資金、招募關鍵員工，甚至促成OpenAI與Microsoft合作，直至離開OpenAI時，馬斯克拒絕所有股份提議，因為他堅信非營利組織不應用來自我致富。據馬斯克，OpenAI的初心就是為了保護人類、對抗AI可能帶來的風險，而非追求商業利益。
時至今日，OpenAI仍有另一版本的「真相」：「Elon Musk因嫉妒、後悔退出OpenAI，並渴望阻撓競爭對手，多年來持續以無理訴訟及公開攻擊騷擾OpenAI……OpenAI與Elon Musk在2017年均同意，鑑於實現使命須籌集巨額資金，OpenAI下一階段須引入牟利實體。然而，Elon Musk當時要求全面控制OpenAI，甚至企圖將其併入Tesla(他後來亦將其牟利AI公司xAI併入了SpaceX)。當我們拒絕接受相關條件時，他便憤而離去……Elon Musk曾向非牟利機構OpenAI捐贈3,800萬美元，這筆資金已完全按照預期用途，投入於實踐使命。儘管他已就這筆捐款獲得扣稅，現在卻要求法院將其視為投資，聲稱自己有權持有OpenAI的大量股權。」
2026年5月，加州奧克蘭聯邦法院陪審團一致否決馬斯克對OpenAI及Sam Altman所有指控，原因不是認同OpenAI版本的「真相」，而是馬斯克提告太遲，超過這類案件一般為期3年的法定訴訟時效。儘管馬斯克仍明確表示會迎難而上，法官表示上訴將困難重重。於是，市場普遍認為OpenAI一案馬斯克敗局已定。馬斯克的Grok又怎樣分析？
「作為xAI建造的AI，我追求真相而非舒適。這起裁決本質是商業現實戰勝早期理想的結果，對xAI非阻礙，而是提醒須靠更好產品、更快迭代和獨特哲學競爭，而不是依賴法律戰。對行業來說，發展方向不會逆轉——AI仍會快速前進，但誰能平衡能力、真理與責任，誰才會是長期贏家。」
從經濟學角度分析，馬斯克的敗訴代表OpenAI與SpaceXAI將短期內各自上市，對所謂「AI泡沫」火上加油。OpenAI等人工智能的前沿模型(frontier models)是極度資本密集投資，加上平台效應，即使不是贏家通吃，亦傾向寡頭壟斷。「AI泡沫」一朝爆破的話，今次法庭裁決就是加速師。