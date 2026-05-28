嘉華國際財務韌性與市場拐點

由呂志和家族創立的老牌地產開發商嘉華國際(173)，在截至2025年12月31日止的年度內，錄8.69億元的股東應佔虧損，與2024年3.35億元的盈利相比，這份由盈轉虧的答卷看似刺眼，但其背後的財務邏輯並非單純的經營惡化，而是一場伴隨着行業的深度洗禮。 要理解這業績，首先需要拆解虧損的構成。嘉華國際2025年的營業額為19.85億元，同比下跌超過七成，這主要源於物業交付節奏的時間差。然而，真正的「出血點」在於核心虧損。 數據顯示，若剔除投資物業公平值變動的影響，嘉華國際的核心虧損高達12.92億元。這筆巨額虧損主要由兩大因素造成：一是對發展物業進行的大額減值撥備；二是合營企業因項目銷售價格壓力出現負毛利率，導致應佔虧損高達約4.05億元。

在2025年內地樓市持續探底、香港新盤「以價換量」的大環境下，嘉華國際選擇在此時計提撥備，雖是無奈之舉，但也頗有「輕裝上陣」的意味。這種財務上的審慎，意在出清歷史包袱，為未來的資產增值留出空間。 嘉華國際業績中最亮眼的部分並非利潤表，而是其資產負債表。截至2025年底，在多數內地房企為流動性發愁時，嘉華國際依然保持着極低的負債率，淨負債比率僅為17%。更令人艷羨的是其「彈藥」儲備：手握64.73億元現金及銀行存款，加上未提取的158.78億元銀行貸款額度，總流動性超過220億元。

這種「現金為王」的策略，讓嘉華國際在當前的市場中擁有極高的容錯率和抄底潛力。集團已落實數筆總額超過60億元的貸款協議，足見銀行界對其財務穩健性的認可。 對於資本市場而言，比起已經發生的虧損，未來的不確定性更重要。嘉華國際在這一指標上交出了一份紮實的答卷。 截至2025年底，集團已簽約但尚未確認的應佔銷售金額高達65億元。這批龐大的「已售未結」資源，相當於已經鎖定了未來一至兩年的營收，預計將於2026年起陸續入帳。這為2026年的業績修復提供堅實的支撐。2025年約57億元的應佔合約銷售額，也顯示其在香港啟德海灣、柏瓏等項目上的推盤節奏並未因市況而停滯。

進入2026年，市場環境正在發生微妙變化。香港樓市在減息周期及資金流入的預期下，交投逐步增加；內地樓市亦在「穩樓市」政策的託底下趨向穩定。 嘉華國際似乎也感知到了這一變化。2026年初，其天后獨資項目「嘉居．天后」推售即售出逾九成，將軍澳「海瑅灣」反應亦理想。管理層在業績會上表示，預計2026年一般住宅樓價將錄得5%至7%的升幅，並計劃推出西半山醫院道項目、啟德海灣二期等優質樓盤。 總體而言，嘉華國際正處在一個「陣痛期」與「機遇期」的交匯點。帳面上的8.69億元虧損更多是對過去幾年市場下行壓力的集中財務確認。而其極低的負債率、充沛的現金流以及高達65億元的已售未結資源，構成了其穿越周期的三重保障。對於長期投資者而言，這家擁有超過127萬方米土地儲備的港資房企，正展現出一種「留得青山在」的穩健姿態，靜待市場的春江水暖。