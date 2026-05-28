聯想集團業務增長動力強 前景樂觀

聯想集團(0992)日前公布全年度業績，收入增長20.3%至830.75億美元，創出歷史新高。集團三大業務均錄得雙位數收入增長，其動能建立在人工智能驅動的增速，並涵蓋團完整的產品及服務展現。年內人工智能勢頭進一步加快，人工智能相關收入增長105%，佔集團總收入的33%。經調整權益持有人應佔溢利增長42.2%至20.49億美元。經調整經營溢利率及淨溢利率分別上升3.8%及2.5%。單計第四財季，股東應佔溢利為5.21億美元，上升478. 9%，經調整權益持有人應佔溢利增長100.7%至5.59億美元。期內，收入達216億美元，增長27.1%，創下過去五年來最高增速。

集團持續加大創新投入，第四財季的研發費用增長16%，佔集團營業額3.5%；全年研發費用增長9%，佔集團全年營業額的3%。同時，聯想在推進混合式人工智慧願景不斷取得進展，使集團穩居人工智能推理與普惠時代的先軀。集團表示AI業務已成為集團重要增長引擎，涵蓋AI基礎設施、終端產品如PC、平板、手機及服務均有強勁增長。預期AI相關營收今個財年仍可維持高雙位數增長，公司目標在未來兩年內實現年度營收達到1,000億美元。

集團將進一步擴大在設備領域的領導地位、抓住AI基礎設施機遇，以及擴大服務業務的規模。公司亦計劃探索更多形式的Al設備，包括可穿戴設備。聯想業績表現超預期，業務增長動力強勁，前景樂觀。