AI基建紅利正在浮現 鴻騰精密值得重新評價

在全球科技巨頭掀起算力軍備競賽之際，AI伺服器單機規格迅速升級，亦重塑了供應鏈的價值分配格局。當GPU功耗提升、頻寬需求倍增，伺服器內部的高速連接、供電架構與散熱系統不再只是配套角色，而成為影響整體性能與穩定性的核心環節。在此背景下，鴻騰精密(6088)的定位出現實質轉變，其投資價值亦需放在AI基建屬結構性增長周期的大框架下重新審視。 過往市場對集團的印象，多集中於傳統連接器及消費電子零部件供應商。然而，隨着AI伺服器架構演進，集團逐步轉型為AI伺服器互連供應商，以及高壓供電與液冷方案提供者。相比一般通用型產品，AI伺服器對高速訊號完整性、大電流承載能力及散熱效率要求更高，使相關零部件技術門檻明顯提升。集團在新一代AI平台中的滲透率較上一代顯著提高，尤其在板對板連接器、機架母排及高速I/O方案方面取得更高份額，令產品單機價值上升，顯示其在價值鏈中的角色逐步強化。

從產業層面觀察，AI基建投資具備中長期延續性。雲端服務供應商為支持生成式AI及大型模型訓練，持續擴充算力基礎設施，並推動伺服器向高功率與高頻寬架構升級。這種需求並非一次性，而是伴隨模型規模擴張與平台迭代持續推進。相較智能手機或一般消費電子的周期波動，AI基建更具結構性特徵，為供應鏈企業提供較清晰的成長路徑。 回顧2025年，集團整體收入維持增長，但盈利端承受一定壓力。由於產品組合調整、汽車業務整合及原材料成本波動，毛利率曾回落，盈利增幅有限。這一年可視為轉型投入期，資源集中於AI相關產能與技術研發，短期盈利未完全反映未來潛在貢獻。然而踏入2026年，毛利率已出現改善，雲端收入佔比亦持續提升，顯示業務結構正向高附加值方向轉移。

集團未來增長動力並非單一來源。其一，AI伺服器互連產品將直接受惠於算力需求擴張及新平台全面放量；其二，光互連技術儲備為下一代高速架構奠定基礎，在頻寬瓶頸逐步浮現下具備戰略意義；其三，汽車高壓電源與線束系統業務，受新能源車滲透率提升帶動，為集團提供與AI周期不同步的成長支撐。這種多元動能結構，有助平衡不同市場的波動風險。 盈利前景方面，市場普遍預期未來兩至3年盈利增速將顯著提升，主要基於AI平台滲透率上升、產品單機價值增加及規模效應逐步顯現。若盈利複合增長率維持較高水平，集團的估值框架可望由傳統零部件製造商，逐步向具成長屬性的科技供應鏈企業靠攏。以PEG作為參考，若市盈率與盈利增速匹配，估值仍具合理性；惟若市場過早反映遠期增長假設，則需提防估值回調風險。

與國際同業相比，集團在規模與盈利能力方面仍有差距，但其背靠大型製造體系，在量產能力與供應鏈整合方面具備一定優勢。未來能否持續提升在新一代平台中的份額，並將技術優勢轉化為穩定毛利率改善，將是決定估值能否重估的關鍵。 目前市場約有4位分析師覆蓋集團，預期2026年每股盈利約為0.29元，按年增長約72%，而2027年每股盈利有望升至0.42元，按年再增約42.9%。以現價計算，對應2026及2027年預測市盈率分別約為29.3倍及20.5倍。若與部分國際同業約31倍的歷史市盈率比較，集團的前瞻估值並非明顯偏高，反而反映市場對其成長持續性的審慎態度。另一方面，市場目標價區間介乎6元至12元，中位數約8.2元，顯示分析界對其AI業務滲透率及盈利兌現速度仍存在一定分歧。

投資者應重點觀察兩個核心變量：其一是AI平台出貨節奏與雲端收入佔比提升是否符合預期，其二是毛利率改善能否延續並轉化為淨利潤增長。若未來盈利增速持續兌現，而2027年市盈率隨盈利上調而自然回落，估值壓力將逐步緩和，屆時市場或願意給予更高成長溢價。然而，若股價表現已明顯領先基本面改善，則需留意估值回歸風險。整體而言，集團具備成長重估的潛力，但投資部署宜以盈利驗證為依據，採取分階段評估及動態調整倉位的策略，而非單純依賴目標價推算潛在升幅。