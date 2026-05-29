香港財金與樓市雙軌並進 再創輝煌新章

日前，波士頓諮詢公司(BCG)公布的《2026年全球財富報告》傳來振奮人心的喜訊：香港以2.95萬億美元的跨境財富管理規模，首次超越瑞士，榮登全球最大跨境財富管理中心的寶座。這項成就較原先預期提早兩年達成，無疑是對香港作為國際金融中心實力的最有力肯定。財政司長陳茂波將此歸功於國家「十五五」規劃的支持，以及香港「金融+」發展策略的成功推進。作為長期觀察本地經濟與樓市的研究分析員，筆者深信這項金融領域的突破，絕非孤立事件，而是與香港房地產市場息息相關、互為支撐的雙線發展主軸。

金融業是香港經濟的基石，樓市則是財富沉澱與增值的重要載體。BCG報告指出，香港能夠脫穎而出，主要受惠於內地資金持續流入，以及股市與首次公開招股(IPO)活動活躍。資金流入不僅推高資產管理規模，更帶動寫字樓、豪宅及核心商業區物業的需求。財富管理業務蓬勃發展，代表更多高淨值人士及家族辦公室落戶香港，他們對優質住宅及商用物業的剛性需求，直接為樓市注入長期而穩定的購買力。換言之，金融市場的興旺，最終會轉化為對實體資產——尤其是房地產——的配置需求。這種「金融帶動財富，財富帶動樓市」的紐帶，在香港這個高度外向型的經濟體中尤其明顯。

值得一提的是，香港能夠培育出如此多金融專才，教育根基至為關鍵。筆者母校聖若瑟書院(SJC)創校150年來便在財金界培養出多不勝數的人才，在金融界可謂桃李滿門。日前筆者亦有幸獲邀出席學校舊生會財金分會成立15周年在中環「香港會」舉行的酒會，與一眾舊生聚首一堂，場面熱鬧。當晚見證了眾多在金融界不同機構擔任第一把手或高層要職的師兄弟，在投資銀行界、在四大會計師行等擔任合夥人的師兄弟比比皆是。這些傑出校友充分體現了師兄弟間之團結互助及回饋社會的精神。正如活動主辦人Daniel Jim師兄在演辭中所說，我們必須賦予本地金融人才應對國際激烈競爭的能力，秉持「In Hong Kong, with Hong Kong, for Hong Kong」的理念。這些金融界的中流砥柱，既是香港財富管理業務能夠超越瑞士的人才底氣，也透過他們的業務網絡，持續為香港的寫字樓、豪宅及投資物業市場帶來活水。