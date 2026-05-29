龍豐經營指標亮麗 招股獲市場熱烈追捧

對於本地、內地及海外來港的消費者，龍豐集團(2290)已成為藥妝零售的知名品牌，不少遊客慕名而來。事實上，踏足中環、銅鑼灣、旺角等核心商業區，經常在龍豐藥妝店見到人來人往，說明其供應鏈方面的「產品多、關係長、議價力強」，以及消費者方面的「多一點選擇，多一點快樂」體驗，兩方面結合的經營模式成功。龍豐正在公開招股，消息指招股首日國際發售已獲超額認購，值得留意。
截至去年11月底，集團擁有超過600家供應商，遍及香港、日本、韓國、東南亞、歐美等地，反映其與品牌商的穩固合作及規模優勢。「直採＋長期合作」模式提升產品差異化能力，同時強化議價空間，推動毛利率由2023財年的24.9%升至2025財年的31.6%。
龍豐在港設有31間分店，總可用樓面面積超過12.3萬方呎，其中，旺角家樂坊旗艦店就有1.75萬呎。每店一般提供超過9,000個庫存單位(SKU)，涵蓋中成藥、西藥、保健品、護膚品、化妝品、香水、個人護理、生活雜品、母嬰護理、食品及寵物用品等11大類。「品牌獨特性+商品多樣性+體驗沉浸感」三維戰略奏效，新店平均僅需3個月內即達至收支平衡，2至8個月回本。
通過龐大的實體門店網絡與成熟的供應鏈體系，龍豐多年來在藥品與美妝保健領域建立了較強的市場護城河，其品牌在本地消費者與遊客群體中均具有較高的認知度。難怪業績高增長，2023至2025三個財年總收入複合年增長率達50%；2026財年首8個月，總收入按年升34.7%至20.35億元；純利大升85.8%至1.48億元，預估2026財年純利飆升至2.65億元。
集團計劃自上市起未來3個財年增設18至21間新店，每個財政年度約開設6至7間新零售店，選址主打商業區與住宅區互補，配合評估機制，確保新店帶來增量收入，前景可期。