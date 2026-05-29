龍豐經營指標亮麗 招股獲市場熱烈追捧

對於本地、內地及海外來港的消費者，龍豐集團(2290)已成為藥妝零售的知名品牌，不少遊客慕名而來。事實上，踏足中環、銅鑼灣、旺角等核心商業區，經常在龍豐藥妝店見到人來人往，說明其供應鏈方面的「產品多、關係長、議價力強」，以及消費者方面的「多一點選擇，多一點快樂」體驗，兩方面結合的經營模式成功。龍豐正在公開招股，消息指招股首日國際發售已獲超額認購，值得留意。

截至去年11月底，集團擁有超過600家供應商，遍及香港、日本、韓國、東南亞、歐美等地，反映其與品牌商的穩固合作及規模優勢。「直採＋長期合作」模式提升產品差異化能力，同時強化議價空間，推動毛利率由2023財年的24.9%升至2025財年的31.6%。