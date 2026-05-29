中環擺花街「大變天」！風雲再起成地產投資試金石

沉寂多時的中環擺花街，近日再度成為市場焦點。這條街道曾因藝人謝霆鋒及古巨基而被冠以「明星街」之名，謝霆鋒更因持有6個舖位而被譽為「擺花街舖王」。然而，隨中環市道在過去幾年陷入低潮，擺花街的光環逐漸褪色，吉舖林立，老字號羅富記黯然退場，泰昌蛋撻苦苦支撐，僅有中英花店仍為街道添上幾份色彩與香氣。

擺花街有幾幢代表性的指標商廈，當中翻新後的中晶商業中心最為注目，入口大堂典雅而不失氣派，左右一對地舖由正八集團斥資1.41億購入，在市場放售一段時間，正拭目以待其投資成果。另邊廂，鎮科集團早年傾盡心力收購的中環大廈地下及一樓多個商舖，現租予高級異國風情餐廳及品酒會所，近期亦因不敵銀行壓力而以招標形式推出市場放售。