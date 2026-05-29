中環擺花街「大變天」！風雲再起成地產投資試金石

沉寂多時的中環擺花街，近日再度成為市場焦點。這條街道曾因藝人謝霆鋒及古巨基而被冠以「明星街」之名，謝霆鋒更因持有6個舖位而被譽為「擺花街舖王」。然而，隨中環市道在過去幾年陷入低潮，擺花街的光環逐漸褪色，吉舖林立，老字號羅富記黯然退場，泰昌蛋撻苦苦支撐，僅有中英花店仍為街道添上幾份色彩與香氣。
擺花街有幾幢代表性的指標商廈，當中翻新後的中晶商業中心最為注目，入口大堂典雅而不失氣派，左右一對地舖由正八集團斥資1.41億購入，在市場放售一段時間，正拭目以待其投資成果。另邊廂，鎮科集團早年傾盡心力收購的中環大廈地下及一樓多個商舖，現租予高級異國風情餐廳及品酒會所，近期亦因不敵銀行壓力而以招標形式推出市場放售。
至於另一個受關注的項目——擺花街9至19號的一列舊樓，本身帶有六、七十年代的建築風貌，卻在2018年淡市起逐步被新世界集團併購並清拆，並在2020年就11至17號4個地段的兩幢舊樓及餘下業權申請合併及強拍。一道道硃紅色鐵板圍牆令整條街道倍添冷清；近日該地盤項目獲新進展，市傳新世界集團獲財團以十億元洽購至尾聲，該地盤面積約4450方呎，臨街闊度優勢明顯，據報已獲批建造一幢22層高的商業大廈，涉及可重建樓面約6.6萬方呎，地利位置不俗，鄰近中環至半山自動扶手電梯，大館及石板街等旅遊熱點。傳聞背後出手的是在中區房地產投資經驗豐富的資本策略，未來或將發展成高端零售及銀座式商廈，重現街道繁華景況。
擺花街的名字本身，承載着殖民地時代的歷史印記。它曾因星級業主薈萃而聲名大噪，亦因市況低迷而沉寂，如今再度迎來資深投資者的入市，是否意味著這條街將再度綻放異彩？這既是市場的期待，也是城市更新的縮影。從專業角度而言，擺花街的發展不僅是地產投資的博弈，更是香港核心商業區能否持續煥發活力的試金石。