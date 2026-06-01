供樓利息扣稅額上調，甚麼人適用？

又到報稅季節，要慳稅必要用盡各項適用的免稅額，供樓人士一般會關注如何使用供樓利息扣稅額減輕交稅負擔。由2024/25課稅年度起，若符合指定條件，居所貸款利息或住宅租金的扣稅額可由10萬元提高至12萬元。

對於正在供樓的納稅人，每個課稅年度之供樓利息扣稅額基本為10萬元，若供樓人士現有2023年10月25日或之後出生的子女(即目前屬於不超過兩歲多的嬰幼兒)，並與子女在港同住連續6個月或以上，而其全年供樓利息已超出基本扣稅額10萬元，便屬於合資格人士再享有額外扣除額高達2萬元，令供樓扣稅額總共可達12萬元。有關額外扣除額僅由目前為嬰幼兒家庭享用，可見此乃一項鼓勵生育的減稅優惠，納稅人可在多達19個課稅年度使用此額外免稅額，但以子女未滿18歲為限。