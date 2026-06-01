供樓利息扣稅額上調，甚麼人適用？

又到報稅季節，要慳稅必要用盡各項適用的免稅額，供樓人士一般會關注如何使用供樓利息扣稅額減輕交稅負擔。由2024/25課稅年度起，若符合指定條件，居所貸款利息或住宅租金的扣稅額可由10萬元提高至12萬元。
對於正在供樓的納稅人，每個課稅年度之供樓利息扣稅額基本為10萬元，若供樓人士現有2023年10月25日或之後出生的子女(即目前屬於不超過兩歲多的嬰幼兒)，並與子女在港同住連續6個月或以上，而其全年供樓利息已超出基本扣稅額10萬元，便屬於合資格人士再享有額外扣除額高達2萬元，令供樓扣稅額總共可達12萬元。有關額外扣除額僅由目前為嬰幼兒家庭享用，可見此乃一項鼓勵生育的減稅優惠，納稅人可在多達19個課稅年度使用此額外免稅額，但以子女未滿18歲為限。
以現時平均按揭額約500萬元、30年還款期及市場H按息3.25厘計算，一年按揭利息約16.1萬元，已可用盡10萬元基本扣稅額，若合資格，更可享用額外扣稅額合共達12萬元。基本居所貸款利息扣稅期共20年，可自由選擇連續或不連續使用，究竟如何使用供樓利息扣稅額較著數？簡單來說，實質上可視乎供樓期間之該年按揭利息金額是否最貼近或達到10萬元又或合資格家庭高達12萬元扣稅額上限；當中可考慮的因素亦可包括按息走勢及尚餘按揭額、未來有否換樓計劃、餘下多少扣稅年期等。要留意一點，上述額外扣稅額不能與基本供樓扣稅額分開使用，即使額外扣稅額的享用年期長達19年；但供樓利息扣稅優惠自1998至1999年度已推行，若然業主早已用盡了20個課稅年度的供樓扣稅額，業主已不可再於之後年度使用額外扣稅額。舉例，若果業主已用了15個課稅年度的供樓扣稅額，去年剛有新生兒出生，但今個課稅年度的供樓利息未達12萬元；而業主已籌備今年更換較大的單位居住，基於將會借取的按揭額較大，所涉及的利息亦較多，業主便可選擇留待下一個課稅年度才用盡高達12萬元之供樓扣稅額連同額外扣稅額。