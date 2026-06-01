香港財富管理規模超瑞士 內地資金乃勝負關鍵

根據波士頓諮詢公司(BCG)《2026年全球財富報告》，香港去年首次以2.95萬億美元跨境財富規模超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。 從資料來看，香港在2025年的跨境財富管理規模實現了10.07%的增長，總額達到約23萬億元，以微弱的100億美元優勢險勝瑞士。這一超越來得比預期更早。瑞銀此前曾預測香港要到2027年才能實現這一目標，如今提前兩年達成。 這股增長動力並非偶然。報告指出，來自中國內地的資金流佔據了香港資產管理規模約60%。與此同時，2025年活躍的IPO市場與股市的強勁表現，為財富聚集提供了豐厚的土壤。

瑞士在此次排名中不僅被超越，其7.6%的增速也低於全球平均水準。究其原因，瑞士在俄烏衝突中放棄「中立國」身份，凍結俄羅斯資產的行為，動搖了其數百年來建立在「保密」與「中立」基礎上的根基。資本天生厭惡風險與不確定性，當傳統的「避風港」不再安全，全球資本開始尋找替代方案，香港便成為了首選。 香港的核心優勢根植於[一國兩制 框架，首屈一指的離岸人民幣中心地位，是人民幣國際化及「石油人民幣」回流的關鍵樞紐；與中國內地的互聯互通機制，提供了獨一無二的資產配置通道；成熟穩定的法律及監管體系，遵循普通法，資金自由流動，為國際投資者所信賴。

香港有望在未來繼續保持全球財富管理中心的領先地位，波士頓諮詢公司(BCG) 預測香港未來5年增速將領先瑞士。國家「十五五」規劃明確支持香港強化國際資產及財富管理中心功能。在一國兩制的框架下，香港保留了普通法體系，維持了自由、開放且可預期的營商。 現代的財富管理服務已演變為圍繞客戶「人、家、企、社」的全方位生態服務。從家族辦公室的架構搭建、法律稅務諮詢，到甚至涉及虛擬資產等新興領域的配置，香港的金融機構正在提供「一站式」的解決方案。這種深度服務能力，極大地增加了客戶粘性，構建了難以逾越的護城河。

展望未來，波士頓諮詢預測，到2030年，香港的管理規模將擴大至4.6萬億美元，與瑞士的差距將拉大至6,000億美元。 隨著亞洲跨代財富轉移到來，以及全球投資者尋求多元化配置的需求激增，香港作為聯通中國與世界的「超級連絡人」，正站在新一輪金融週期的潮頭。在這個動盪不安的世界裡，香港的制度與環境是留住富豪財富最有力的磁石。