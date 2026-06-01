比亞迪電子：消費電子修復仍在路上，AI與車用滲透成主線

比亞迪電子(285)近期備受市場關注，核心不在於單一產品短期爆發，而在於其業務結構正由「以消費電子為主」逐步轉向「新能源汽車電子與AI數據中心業務同步擴張」的轉型步伐。從投資角度來看，集團目前仍受消費電子週期波動影響，盈利表現存在一定不確定性；但市場對其AI業務在未來數年成為重要增長引擎的預期，已從概念階段逐步走向具體落地想像。換言之，短期股價與業績仍易受周期左右，中長線投資邏輯則取決於收入結構升級與毛利率改善的可驗證性。

作為內地領先的電子製造服務(EMS)及零部件供應商，比亞迪電子業務涵蓋智能終端零部件與整機組裝、新能源汽車電子，以及AI數據中心相關產品。目前收入組合中，智能終端組裝仍佔近70%，零部件業務約16%，新能源汽車電子約15%，AI基礎設施相關收入佔比仍低，尚未成為主要貢獻。市場最看重的是AI業務的結構性成長機會。集團的核心競爭優勢在於垂直整合製造能力，涵蓋精密結構件、模組及整機組裝的一體化布局，配合產業鏈議價能力，有效提升成本控制與交付效率。在新產品導入階段，這種垂直整合不僅能降低成本，更能減少轉型過程中的不確定性，使收入結構升級的節奏更容易被市場驗證。

消費電子市場過去兩年經歷調整，目前正處於溫和復甦初期。安卓陣營需求仍相對疲弱，部分零部件成本亦面臨上行壓力，短期盈利端仍會承受一定壓力。即使出貨量逐步回暖，利潤修復通常需待成本改善、產品組合優化及渠道庫存正常化後，才會在財務報表上形成可持續改善。 新能源汽車電子則屬於典型的結構性成長賽道。智能座艙滲透率提升、智駕系統普及、熱管理技術升級，以及單車電子價值持續上升，共同推動相關業務長期成長。即使車市存在週期波動，電子化滲透趨勢仍為供應鏈提供較穩定的增長底座。相較純粹依賴整車銷量的供應鏈，車用電子更能受益於技術升級頻率與導入後的長期交付，利於估值維持中期支撐。

AI數據中心市場則受全球雲端服務商持續增加AI資本開支所驅動，高功率伺服器需求上升，對散熱及電源效率提出更高要求。液冷方案正逐步成為主流，將帶動液冷供應鏈及高壓電源系統放量。比亞迪電子已切入AI液冷冷板及800V HVDC電源等關鍵領域，若能持續擴大份額，將有助收入結構由週期性向高韌性業務轉換，並提升整體毛利率。在客戶結構上，集團與大型國際客戶維持穩定合作，參與高端項目，有利降低訂單波動。 集團去年收入維持一定規模，但盈利能力仍受壓制，主要受安卓低端機需求疲弱、記憶體及電子元件成本上升、匯率波動等因素影響。整體而言，去年更符合「轉型過渡期」的特徵，而非單純消費電子週期回暖帶來的普遍改善。正面訊號在於新能源汽車電子維持增長，以及AI產品亦開始進入量產階段，顯示集團戰略方向更為清晰，並具備由早期導入轉向規模擴張的基礎。下一階段，投資者需重點觀察消費電子回暖時盈利能否有效放大，以及AI與車用電子能否更快形成實質財務貢獻。

比亞迪電子股價於去年9月初上試46.7元後見頂回落，失守44.3元支持位後跌勢延續，並失守多條移動平均線支撐，形成「一底低於一底」的下跌結構。今年4月底進一步下探至24.2元階段低位。不過，技術動能已出現改善跡象：9天RSI於今年3月初先行見底，並形成「一底高於一底」的牛背馳形態，顯示沽壓有所緩和。近期股價回調至25.74元附近，未再延續「一底低於一底」結構，RSI亦企穩於30以上，短線超賣狀況傾向修復。中期而言，50天線仍是關鍵支持位。若股價能重返並站穩50天線，將有利於由「潛在見底」轉向「技術性確認見底」，反彈延續性亦會增強。反彈目標可參考黃金比率38.2%反彈目標的推算，初步指向約32元。建議買入區間可留意29元附近，若失守26元支持位，則反彈假設可能失效，宜先行止蝕。

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