上周市場疲態初顯，指數震盪下行，尤其是前期保持強勢的科創板和創業板，沒能繼續跟隨美股的節奏，在上周五放量暴跌。從盤口看，市場情緒的不穩定幾乎到了極限，同一個朋友，伴隨著指數的波動，24小時內的問題截然相反：跌了怕套牢，漲了怕踏空。這種極端焦慮情緒的背後是對科技股高擁擠度的擔憂，按A股市場的歷史經驗，一旦成交額前5%股票的交易佔比超過全市場的45%，那往往意味著交易擁擠度達到峰值，是風格切換的重要信號。上周這一指標超過了45%，不僅如此，在超的同時，茅台在上周三開始底部異動，並帶動券商和消費股在上周五整體大漲。科技見頂了嗎？會風格切換嗎？

先看技術面，上證指數繼續在調整態勢之中，並沒有調整到位的信號出現。代表科技的雙創指數的上周五大陰線則有著較強的技術意義，發出了調整的信號，除非本周初通過持續大漲來化解這一信號，否則雙創指數大概率會在本周確認調整。考慮到市場對擁擠度的擔憂，我個人認為，A股的科技板塊恐怕會步入調整。

要切換風格嗎？坊間傳聞由於殘酷的排名壓力，最近幾周，一些重倉消費的公募基金主動或被動地開始持倉結構調整，使得消費板塊近期單邊下跌，一旦拋售告一段落，那就像被「壓扁的彈簧」，在壓力消失之後，反彈在情理之中，這應該也是上周五消費股上漲的主要原因。我不知道這種反彈能夠持續多久，但如果從已經公佈的4月經濟資料來看，消費股的上漲並沒有得到基本面的支持。因此，我個人依然對內需板塊持謹慎態度，不建議參與。