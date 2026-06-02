鴻騰精密盈利增速有望超越營收

首季公司實現營收11.98億美元，同比增長8.6%，盈利表現遠超營收增速。期內毛利2.43億美元，毛利率提升83個基點至20.3%。營業利潤3,800萬美元，同比大增89.9%。營業利潤率提升至3.21%，經營效率大幅改善。淨利潤1044.6萬美元，同比增長67.3%，維持高雙位數增長，股東回報能力顯著提升。費用管控成效亮眼，運營開支僅增4.7%，低於營收增速，費用率下降70個基點。公司精準聚焦AI賽道配置研發資源，且現金儲備充裕，為後續技術迭代提供支持。

分部業務中，核心亮點為雲端數據中心業務，首季營收暴增58%，佔比升至22%；其中AI伺服器收入翻倍至109%，通用伺服器增長30%，大幅跑贏行業。高速互聯、液冷散熱及高功率連接器等產品深度切入英偉達GB200等新一代AI架構，單機價值量提升，預計全年板塊維持七成左右高增長。傳統智能手機業務持平，穩定貢獻現金流；消費互聯受記憶體短缺影響下滑12%，汽車出行業務短期承壓，全年指引持平，但公司持續布局車載高壓連接與SDV架構，目標2028年底盈虧平衡；系統產品受惠於音頻出貨，有望維持低雙位數增長。

AI是公司核心長期戰略，目前已搭建高速連接、光模組、液冷散熱全鏈路解決方案，深度綁定全球AI生態。公司堅持銅光協同技術路線，發布1.6T高速連接、102.4T外置激光模塊等高壁壘產品，並與博通、NTT深度合作。下半年CPO方案及新一代背板連接器將迎來放量，帶動產品單值與毛利率上行，持續向系統級解決方案商轉型。

整體來看，2026年是公司轉型兌現的關鍵年份。隨着下半年AI新平台量產及高端產品落地，疊加費用優化，盈利增速有望超越營收。股價近期跟隨大市調整，於10天及20天均線水平獲支持，可於9元買入，目標11元，跌破8元止蝕。