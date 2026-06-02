美團績前股價急升 兩手準備牛證、熊證

美團(3690)周一公布業績前股價急升，曾高見78.25元水平。美團績前有大行預料美團本年度首季核心本地商業經營情況及即時配送業務經營情況或有所虧損，有望第二季情況有所改善。如投資者希望部署美團，看好美團可留意行使價93.05元，26年10月到期，有效槓桿約5.9倍的美團認購；及收回價66元，行使價63.5元，26年8月到期，有效槓桿約5.5倍的美團牛證。
如投資者看淡美團，可留意行使價71.83元，26年12月到期，有效槓桿約3.7倍的美團認沽；及收回價88元，行使價90.5元，28年12月到期，有效槓桿約6.6倍的美團熊證。
舜宇光學(2382)近日股價走強。消息面上，根據最新的供應鏈調查顯示，舜宇光學正憑藉光學技術，準備進入AI伺服器CPO／矽光耦合元件市場，並已準備交付相關樣品；公司亦取得智慧型手機及其他掌上或行動裝置光學元件的新產品導入項目訂單。如投資者看好舜宇光學，可留意行使價88.938元，26年8月到期，有效槓桿約5.8倍的舜光認購。如投資者看淡舜宇光學，可留意行使價58.88元，27年3月到期，有效槓桿約2.2倍的舜光認沽。
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