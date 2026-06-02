從消費電子到AI布局：藍思科技投資價值展望可期

藍思科技(6613)是全球高端精密製造龍頭，核心業務涵蓋智能手機及電腦玻璃蓋板、金屬結構件、觸控模組，以及整機組裝服務。根據2025年年報，全年收入達人民幣744.1億元，同比增長6.5%。其中智能手機及電腦相關業務收入約611.8億元，佔總收入逾八成，是主要盈利支柱。智能汽車及座艙業務貢獻約64.6億元，智能頭顯及穿戴設備收入約39.8億元，兩者合計佔比約14%。近年集團積極拓展AI伺服器結構件、液冷系統、具身智能機器人及商業航天材料，形成「消費電子+汽車+AI新業務」的多元化佈局。

集團憑藉一站式供應鏈優勢，由材料加工延伸至整機製造，依托規模效應、良率控制及長期客戶認證，穩固加工毛利。集團與全球頭部品牌維持緊密合作，其中Apple佔總收入約五成，為最大客戶，凸顯其在高端供應鏈的核心地位。然而，客戶集中度偏高，亦意味單一品牌產品周期波動將對業績構成較大影響。 營運效率方面，2025年經營現金流達114.65億元，較2024年有所改善，自由現金流約49.65億元，核心業務現金創造能力仍然穩健。不過，2026年自由現金流預計明顯回落，主要受資本開支增加及新業務投入期所致。資產負債表整體健康，2025年底資產負債率約34.7%，流動比率約1.24倍，淨負債接近零，利息覆蓋倍數逾16倍，財務結構穩健，短期償債能力充裕。

集團的主要競爭對手包括立訊精密（002475.SZ）、歌爾股份（002241.SZ）及工業富聯（601138.SH）等供應鏈龍頭。藍思科技集團在玻璃及結構件技術具深厚積累，並透過材料與整機一體化能力，提升客戶黏性。行業目前仍處於消費電子周期修復階段，但2026至2027年iPhone規格升級及折疊屏導入，將為集團帶來結構性增長動力。 集團深度參與Apple供應鏈，預計2026年下半年推出的折疊屏iPhone將帶動UTG玻璃、PET膜及相關高價值結構件出貨，單價遠高於傳統玻璃，有望顯著提升單機價值量，並推動2027年盈利較快增長。券商報告普遍看好集團在AI伺服器結構件及液冷系統的布局，隨著全球AI伺服器需求高速增長及液冷滲透率提升，將帶動高端金屬結構件與散熱模組需求上升，有助改善整體產品組合及毛利率。

此外，市場相信集團汽車玻璃及智能座艙業務保持穩步增長，相關產能逐步釋放，將成為消費電子以外的重要第二增長曲線；而具身智能機器人已實現萬台級出貨，新園區具備大規模量產能力，為中長期增長提供潛在動力。綜合而言，集團憑藉從材料、光學結構件到整機組裝的一站式平台化製造能力，有助提升客戶黏性及市場份額，並持續向AI終端、穿戴設備及商業航天等新領域延伸布局，構建長期成長基礎。 市場預期藍思科技2026年每股盈利增長10.7%至0.87元人民幣，2027年更大幅增長40.2%至1.23元人民幣。按現價計算，對應2026年約34倍預測市盈率、2027年約24倍預測市盈率，較同業歷史平均約37倍為低。目前共有10位分析師覆蓋，目標價範圍由19元至41元，中值27.05元。

技術走勢上，股價於今年1月高見32.58元後逐步回調，4月低見15.68元，其後在16.5元附近形成支持位，並展開反彈，已成功升破回調幅度的38.2%及61.8%目標位。9天RSI升破70水平後，股價有望進一步突破。只要能企穩26.50元（61.8%反彈目標），投資者可繼續持有，並以32元前高作為中期目標。目前27元水平具一定吸引力。 資深證券分析師 (本人並非是證監會持牌人) 本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。