粤海投資高息防守力強 前景不俗

市場近期受地緣政治消息牽動。美國周二暫緩原定對伊朗的軍事行動，令投資者對外交談判重燃期望，美股道指回穩，惟科技股表現仍然反覆，拖累納指及標指偏軟。港股方面，恒指周二亦借勢反彈，暫時守於25,500點水平以上，但整體成交及風險偏好未見顯著改善。 粤海投資(270)作為水務龍頭之一，其防守與收益兼備的特質尤為突出。集團收入結構以水資源業務為核心，受宏觀經濟波動影響相對有限，加上長期穩定的現金流支持派息能力，在當前市況下具備較高吸引力。股價走勢方面，該股自今年3月以來明顯跑贏大市，兩個月股價累計升幅14.21%，反映資金已提前部署。

專注核心水資源業務穩定發展 鞏固市場領先地位 基本面方面，粤海投資盈利質素持續改善。2026年首季，集團持續經營業務收入達50.46億元，按年增長9.3%。稅前利潤上升至21.56億元，增幅5.9%。股東應佔溢利則錄得14.38億元，按年增加10.3%。盈利增長動力主要來自水資源業務穩定擴張，同時財務費用下降亦對利潤帶來正面貢獻。 核心業務方面，東深供水項目仍為盈利支柱，期內收入錄得17.56億元，按年升1.3%，稅前利潤保持穩健。另一方面，集團積極透過併購擴大版圖，包括收購汕頭澄海供水項目51%股權，進一步提升供水能力及區域覆蓋，反映其專注水務的持續擴張策略。

截至2026年首季，集團總供水及污水處理設計能力分別達每日1,724萬噸及309萬噸，規模優勢明顯。隨著城鎮化推進及環保政策持續深化，水務需求具長期剛性增長空間，為業務提供穩定支撐。 該股將於本月25日除息，末期息為0.1963元。策略上，可考慮於約8.2元水平分段吸納，中線目標上望10元，若跌穿7.5元則宜嚴守止蝕。整體而言，粤海投資屬當前市況下兼具防守性與配置價值的首選之一，適合作為投資組合中的穩定收益部分。 潘鐵珊 香港股票分析師協會副主席（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）