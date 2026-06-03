恒指能穩守4組平均移動線 大市該已初步回穩

照目前大市之走勢看，由於恒指已一舉升越10天線、250天線、50天線及20天線，即表示大市已完全擺脫周前之弱勢。(中新社)

大市已開始步入6月份的上旬，由於只是本月第二個交易日，故本月大市之形態該仍未現。惟直到執筆一刻止計，本月恒生指數暫時由1日之低位25,174點升至2日之高位26,045 點。即本月大市暫初呈先低後高之形態。首先以871 點之波幅當絕不能滿足月內之所需，加上1個月之高低位是不會同時出現於兩個交易日之內，故在本月餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，從而拉闊月內之波幅以滿足所需，同時亦能拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之要求。

照目前大市之走勢看，由於恒指已一舉升越10天線、250天線、50天線及20天線，即表示大市已完全擺脫周前之弱勢，祇要恒指能穩守上述4組移動平均線，即整個大市該已初步回穩。至於其後能否再作進一步之推升，則需視乎資金之入市態度而定。