中芯國際(981)好倉持續錄得資金流入，周一單日近450萬元流入好倉，同日淡倉則有近350萬元流出。中芯股價表現反覆，跌至10天線見支持，回升至82元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證，行使價104.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證，行使價67元，今年11月到期，實際槓桿4倍。

寧德時代(3750)公布成功發行2026年度第三期綠色科技創新債券，發行總額為50億元人民幣，發行利率1.5%。寧德股價連升5日，曾升至792.5元再創新高。如看好寧德，可留意寧德認購證，行使價830元，明年4月到期，實際槓桿4倍。如看淡寧德，可留意寧德認沽證，行使價398.68元，明年12月到期，實際槓桿3倍。

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