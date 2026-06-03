新東方盈利修復進入收成期 估值仍具上行空間

近年中國教育行業經歷政策調整後重新洗牌，新東方(9901)作為行業龍頭之一，正逐步由「規模擴張型」轉向「質量與盈利並重型」發展。從多間券商的最新研究報告可見，市場對其基本面改善及盈利能力提升抱持相當正面的看法。新東方的核心業務仍然是K12課後培訓，包括K9及高中課程，同時涵蓋海外考試及留學諮詢、成人及大學考試培訓。近年公司亦積極發展新業務，例如東方甄選電商平台及文化旅遊服務，並透過「新東方Home」平台整合教育、電商與旅遊資源，形成跨業務生態圈。整體而言，K12仍為最主要收入來源，其中K9及高中板塊合計佔比逾半，海外相關業務約兩成，新業務則佔一成以上並具較快增長潛力。

在內地「雙減」政策實施後，市場競爭格局出現明顯變化。大量中小型培訓機構退出或收縮規模，競爭由過去的價格戰與快速擴張，轉為更重視教學質素、品牌及合規能力。管理層指出，去年暑期招生情況理想，競爭較往年更為理性，部分低價班模式因續班率低而難以持續。換言之，行業已由高增長、高投入周期，過渡至以盈利能力與現金回報為核心的成熟整合期。這對具品牌優勢及資本實力的龍頭企業而言，反而提供了擴大市佔率的契機。 在這樣的背景下，新東方的優勢相當明顯。首先，公司在K12領域擁有強大品牌認知及教研體系，並透過OMO（線上線下融合）及一對一課程優化，提高學生留存率。管理層預期FY27年K12收入可維持15%至20%增長，高中板塊約15%，K9則維持雙位數增長。其次，公司推動AI技術應用於教學與營運流程，預期可令續班率提升3至5個百分點，並減省部分銷售及客服人手，形成長遠成本優勢。相較同業，新東方具備充裕現金儲備及數據基礎，對AI投資及產品升級更具彈性。

市場看好集團未來增長動力主要來自K12業務的結構性提升及市場份額擴張。政策整頓後行業競爭趨於理性，大量中小型機構退出或縮減規模，令龍頭企業受惠於品牌優勢及合規能力而進一步鞏固領導地位。公司透過優化課程產品、提升教學質素及深化線上線下融合模式，成功提高學生留存率與客單價，同時運用AI技術改善招生、排課及客服流程，提升營運效率，為收入持續增長奠定基礎。 另外，集團已完成首階段成本重整，包括租金重談及營銷費用控制，經營利潤率明顯改善。隨着海外業務整合及新業務逐步轉向高質量發展，第二階段成本優化將進一步釋放經營槓桿，使盈利增速快於收入增速。加上公司現金充裕，積極推動回購及派息政策，不僅強化財務穩健度，亦為股東帶來實質回報，在盈利上行與估值修復之間形成良性循環。

市場對新東方的整體前景仍然看好，市場預期集團的2026年及2027年全年每股盈利分別為0.36美元及0.42美元，兩年按年上升13.0%及16.7%，以現價計算，相等於13.2倍及11.3倍的預測市盈率，較同業仍平均錄得虧損的表現為佳。若果以14位分析師所給予新東方的目標價中位數為55.2元計算，現時仍然有近50%的上升空間。即使利用14個財務模型計算出的新東方合理價53.9元，股價仍然有望上升41%。因此，在整體估值上現價不算過高，仍然有較大的上升潛力。 新東方之股價於去年5月至6月期間在35.8元多次見底後，股價開始逐步形成升浪後，股價以一浪高於一浪的走勢，逐步升上今年2月4日在高位51.05元見頂後，股價反覆回落，更在失守50天線後，股價反覆回落，並逐步跌離50天線外，更逐步跌返前升浪的起步位36元。在股價跌至低位水平時，9天RSI更由30以下水平作出反彈，帶動股價回移外，更連續第二個交易日以大陽燭收市。若果以整個回調幅度，按黃金比率作出反彈的話，股價有望向上試回61.8%反彈目標位45元，投資者可以股價返回38.00港元買入，上望45元。只要股價能企穩在36元以上，暫時毋須離場。

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