KOKO HILLS

KOKO HILLS現時共有16個放售盤，叫價由600萬至3,400萬不等，放盤實用呎價由16,667元至28,053元不等。(資料圖片)

KOKO HILLS項目是由會德豐地產發展的分層住宅樓盤，位於九龍觀塘區茶果嶺高嶺道，共提供413伙分層住宅。

KOKO HILLS屬「KOKO HILLS發展項目」第1期，共建有三棟住宅大廈(第2、3及5座)，單位實用面積介乎345至2,024方呎，樓底高度由2.8至3.8米，間隔涵蓋一至四房，分別採用獨立式或開放式廚房設計，多數單位配置露台。標準戶共有378伙，實用面積360至1,300方呎，間隔包括一房至四房，戶戶配置22至47方呎露台；部份單位另設有16方呎工作平台。

配套設施方面，項目設有40,520方呎多層式住客會所「CLUB KOKO」，設計靈感來自意大利度假勝地，分為三大主題，包括：自然、小朋友及運動，提供包括室外泳池、健身室、PRAMA互動式健身房、瑜伽室、實景滑雪機、跑步徑、童樂世界及室外兒童遊樂場等設施。而KOKO Lounge將在2023年首季開設會所餐廳，提供西式餐飲。另外，屋苑的綠化空間約9,776方呎，設有庭園、綠草瑜伽等綠化設施。