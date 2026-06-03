用Pokémon卡同你講「綠氫認證」

從小到大，筆者都是寵物小精靈（現稱寶可夢Pokémon）的忠實粉絲。近年看到自己喜愛多年的卡通品牌掀起全球卡牌熱潮，一張稀有卡牌身價動輒暴漲，心中不免激盪。不過，內行人皆知，卡牌要身價百倍，關鍵在於送去專業機構進行「鑑定評級」並加上防偽外殼。有了這張權威認證，收藏家才買得安心。 這項玩卡牌的心得，恰巧與筆者近期的工作不謀而合。在剛過去的五月，由機電工程署主辦的氫能週圓滿落幕。煤氣公司作為首席參展商，除了展出最前沿的氫能應用和舉辦氫能體驗工作坊，筆者亦有幸以 ESG部門主管身份發表主題演講。而我分享的核心，正正是為未來能源打造一張權威的「出世紙」——綠氫認證。

或許有人會問：既然氫氣燃燒只會產生水，本身就是十分潔淨的能源，為什麼還要大費周章去認證？答案其實在於「信任」二字。而這份信任，由「追溯性」（Traceability）與「融資力」（Bankability）兩大支柱撐起。 試想想，氫能雖好，但如果生產過程使用的是傳統煤電，它本質上仍是「高碳」能源。國際投資者與綠色基金在部署數以億計的資金時，不可能單憑口頭承諾。綠氫認證就像是Pokémon卡牌的 PSA 鑑定，它會精準追蹤氫能由生產、運輸到應用的全生命周期碳足跡，必須符合標準才能稱為「綠碳」和「低碳氫」。有了這份認證，才能杜絕「漂綠」風險，消除國際金融機構的疑慮，從而釋放綠色金融的潛力，讓低碳能源項目得以融資落地。

然而要推動本港認證制度，必須有真實的數據支持。擁有逾160年燃氣經驗的煤氣公司，正與堆填區營運商開發全港首個綠氫示範項目。我們將利用這個轉廢為能的旗艦項目作為試點，積極參與數據收集，協助香港建立一套完善且與國際接軌的「綠氫認證」標準。 回到Pokémon世界，要贏得一場大賽，從來不是靠單打獨鬥，而是講求不同屬性精靈的團隊合作。推動綠氫認證亦如是。煤氣公司將聯動整個「氫能生態圈」：由技術夥伴拓展應用場景、金融機構注入綠色資金，再到認證機構作獨立把關。當各方持份者各司其職，屬於香港的「綠氫認證」便能在國際市場上，展現出具價值的公信力。