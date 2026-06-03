寶勝國際(3813)是一間內地大型體育用品零售商，在大中華地區經營超過3,000間直營店舖，主要代理Nike、Adidas等國際品牌產品。雖然內地整體零售市場表現疲弱，但政策正持續推廣「體育強國」的重要目標，其中鼓勵人民將體育融入日常生活，帶動體育用品有一定的需求。從事體育用品銷售的公司理應受惠政策扶持。
從公司每月公布的營業額數據顯示，收入並沒有市場預期中出現明顯倒退情況。以現價計，25年歷史市盈率不足9倍，估值不高。從財務角度，公司坐擁約18.2億元人民幣現金，另有價值約2.2億元人民幣的金融資產。公司沒有銀行借款，即處於淨現金水平；加上經營業務現金流連續多年保持正數，為公司提供較強的抵抗力。以現時市值21.26億元計，公司的淨現金與市值相若，股份的防守性非常高。
值得留意，在2018年公司曾獲母公司寶成工業提出私有化，每股私有化作價2.03元，惟最終被小股東否決。現時，股價較當時作價下跌超過80%，每股NAV不跌反升，反映現時股份的估值較8年前更加吸引。現價每股NAV約1.9元，市帳率低至0.21倍，估值如此大折讓，不排除大股東再提私有化的可能性。
總結公司業務表現不錯，財政穩健，估值便宜。現時股價正處於近十年低位，低殘的估值有條件從谷底反彈。因此，現時是趁低吸納股份的好時機，靜待股價回升至合理水平。
作者為中原資產管理聯席董事，證監會持牌人士，其本人及相關客戶並沒有持有上述股份，並可能隨時買入/賣出以上提及股份