寶勝國際(3813)是一間內地大型體育用品零售商，在大中華地區經營超過3,000間直營店舖，主要代理Nike、Adidas等國際品牌產品。雖然內地整體零售市場表現疲弱，但政策正持續推廣「體育強國」的重要目標，其中鼓勵人民將體育融入日常生活，帶動體育用品有一定的需求。從事體育用品銷售的公司理應受惠政策扶持。

從公司每月公布的營業額數據顯示，收入並沒有市場預期中出現明顯倒退情況。以現價計，25年歷史市盈率不足9倍，估值不高。從財務角度，公司坐擁約18.2億元人民幣現金，另有價值約2.2億元人民幣的金融資產。公司沒有銀行借款，即處於淨現金水平；加上經營業務現金流連續多年保持正數，為公司提供較強的抵抗力。以現時市值21.26億元計，公司的淨現金與市值相若，股份的防守性非常高。