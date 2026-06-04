小米集團(1810)日前公布第一季業績，按非國際財務報告準則，經調整淨利潤60.72億元人民幣，下跌43.1%。期內收入991.42億元人民幣，減少10.9%。毛利率22.0%，減少0.8個百分點。

業務分部來看，「手機×AIoT」分部收入792.77億元人民幣，下跌14.5%；毛利率為22.5%，下跌0.3個百分點。其中智能手機業務收入442.73億元人民幣，減少12.5%；毛利率為10.1%，下跌2.3個百分點。全球智能手機出貨量3,380萬台，平均售價增長8.2%至1,310元人民幣。

IoT與生活消費產品收入為246.81億元人民幣，減少23.7%。其中，得益於境外渠道拓展及品類增加，境外IoT與生活消費產品收入創歷史新高；毛利率25.2%，按年持平。互聯網服務收入94.68億元人民幣，增長4.3%，毛利率為76.1%，減少0.8個百分點。智能電動汽車及AI等創新業務分部收入198.64億元人民幣，增長6.9%。其中，智能電動汽車收入190億元人民幣，增長5.1%。受到車輛購置稅補貼及核心零部件價格上漲影響，該業務分部毛利率為20.1%，下跌3.1個百分點；經營虧損為31億元人民幣。第一季集團共交付80,856輛新車，增長6.6%。