中創新航全球排名提升：估值低於行業歷史均值

在新能源產業鏈中，動力電池企業向來屬於高波動、高成長、高資本開支的典型周期股。然而，當一家集團同時出現盈利拐點、全球市佔率提升與估值大幅壓縮三個條件時，風險回報比便開始變得值得深入研究。中創新航(3931)正處於這樣的時間窗口。而從產業地位來看，中創新航已不再是傳統意義上的「二線廠商」。根據行業裝車數據，公司於2025年部分月份的全球動力電池裝車量已躋身全球前三，僅次於寧德時代與比亞迪(1211)。這意味著，公司無論在技術成熟度、產能規模或客戶拓展能力上，均已跨越臨界點。管理層提出2026年出貨量目標超過180GWh，若該目標達成，全球市佔率將進一步提升，規模效應亦會更加明顯。

集團的主要核心收入來自以瓦時(Wh)為單位銷售動力電芯與儲能電芯。2025年收入結構顯示，動力電池約佔68%，儲能電池約佔32%。值得關注的是，儲能業務的毛利率通常高於動力電池數個百分點，而公司儲能收入佔比近年持續上升，這將對整體毛利率形成結構性改善。 2025年公司整體毛利率約為16.7%，淨利率約4.7%。在價格戰緩和與原材料成本回落的背景下，毛利率已較行業低谷時期明顯修復。若未來儲能佔比繼續提升至35%甚至40%，並且產能利用率保持高位，毛利率有望向18%至20%區間邁進。對於一家規模型製造企業而言，這樣的提升將對淨利潤產生顯著槓桿效應。若果按集團2025年全年業績計算，集團全年收入約444億元人民幣，同比增長約60%；淨利潤約為14.76億元人民幣，增長約149.6%。以此計算，2025年市盈率約為50倍。然而，根據市場對2026年的一致盈利預測，集團2026年預測市盈率已下降至約22倍。換言之，市場目前給予集團的估值水平，已經明顯反映了過去兩年的行業價格戰與盈利壓力，但未必充分反映未來盈利釋放的可能性。

估值層面是目前最具吸引力的部分。以2026年預測市盈率約22倍計算，公司估值已低於多數具相似增速的新能源龍頭。若給予25倍2026年市盈率，合理價值區間約為40至45港元；若盈利增速維持高雙位數並且儲能業務進一步加速，估值上限可延伸至48港元以上。相較現價，潛在上行空間達60%至90%。 中創新航正處於由「成長故事」轉向「盈利兌現」的過渡階段。盈利拐點已現，全球排名提升，儲能業務提供結構性增長，而估值卻仍停留在行業低谷時期水平。對於具備財務報表分析能力、能承受波動並願意押注新能源產業集中度提升的專業散戶投資者而言，當前價格區間提供了一個具有吸引力的風險回報比。

中創新航目前獲得7家券商行覆蓋，分析師目標價介乎13元至49元，中位數達39.5元。以現價計，相當於2026年約18.8倍遠期市盈率，以及2027年13倍遠期市盈率，均明顯低於同業31倍的歷史平均水平。若按中位目標價計算，股價仍有接近28%的上升空間，顯示市場普遍認為現價具吸引力。技術走勢方面，股份今年1月15日曾上試31.48元後回吐，其後於2月2日跌至23.74元低位，逐步形成一底高於一底的見底形態，並成功突破1月高位。其後股價快速推進，4月16日高見39.3元，但升勢受阻，9天RSI由70以上水平回落，見頂訊號漸趨明顯。5月19日股價回落至28.64元，正好調整了2月初升浪的61.8%回調幅度。其後9天RSI跌穿30水平後出現反彈，顯示短期已有企穩跡象。

短期來看，若能守穩30元附近支持位，股價有望繼續反彈，按整個回調浪61.8%幅度推算，上望目標可見35元水平。相反，一旦失守29.3元這關鍵回調位，則可能進一步擴大跌幅，投資者宜提高警惕並考慮先行減持。整體而言，中創新航基本面獲分析師看好，估值仍處吸引區間，但技術上仍處反彈確認階段，短線宜密切留意30元支持力度及成交配合。 資深證券分析師 (並非證監會持牌人) 沒有持有股份及相關衍生產品之權益。