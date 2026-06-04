「特別是物業市場講求信心，和政府政策的可預測性。」筆者十分同意立法會議員黃浩明(地產及建造界)在5月20日立法會討論《2026年印花稅(修訂)條例草案》發表的意見，可說擲地有聲，很值得大家關注和討論。 筆者並非想表示反對有關議案，尤其是超過1億元物業加收釐印費方面，我也是有關住宅的小小業主，對釐印費措施改變持「無所謂」態度，因為我並沒有打算放售任何物業，何況豪宅本來就是長線投資項目，既然投資時間長，期間一定會有相對樓價高和相對樓價低的時候，對投資者而言，預期政府可能隨時突然出招。而政府出招必有其原因，未必所有市民能理解，再加上政府取態和投資者不同，投資決策包括應對社會和時局的風吹雨打、大浪暗湧，正是小投資者的求存之道。

對發展商來說就不同，發展一個樓盤往往不只需時數年，投資金額也大，同時要面對高通脹和加息的風險，政府政策必須有可預測性，發展商不單只要聽到政府怎樣說，更加要知道政府怎樣想，才能安心去投資。政府給發展商的信心和政策的可預測性其實就變得十分合理了。 民間有不少聲音，有一些合理的，也有一些不合理的，甚至有一些只是市民的情緒。負面的情緒有「地產霸權」、「官商勾結」……筆者同意在數十年經驗中以上是一些小市民的看法，但不能「一竹篙打一船人」，更加不可忽略發展商亦有重要的貢獻，在社會發展和建設上其實發展商是功不可沒。

社會的確對地產投資有偏見，筆者認為地產的負面形象不是單方面的責任，提防「地產佬」的陋習其實完全沒有問題，但不能對其正面功能有歧視，否則會削弱社會的發展能量，尤其香港是重要的大都會，對建設力量應避免不必要的打擊。 「房住不炒」絕對是硬道理，小投資者如果作長線收租投資，其實他們都對社會有貢獻，因為香港作為大都市其實是十分需要住宅的租盤供應，尤其是市道低迷的時候去買入單位當長期收租用途，都是有支持市場的作用。香港是需要在這些評價上作出調整，否則是打擊了地產的正能量發展。

筆者認為本屆政府是務實地聽取民意，而且不斷增進溝通互動的方式。執筆的時候，剛好看電視直播香港第一個太空人黎家盈乘坐神州23號載人飛船升空，她以「獅子山精神」鼓勵港人的一番說話感動不少市民，反映一個社會價值觀念是最重要的軟實力之一。我們應該重新鞏固優秀的價值觀念來配合國家和香港的前進步伐。