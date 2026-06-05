二手樓市低位回穩 核心屋苑成交升幅擴散

儘管整體趨勢向好，部分成交仍低於銀行估值，如美孚新邨錄得約6.6%折讓。(資料圖片)

上述9宗成交全部錄得升幅，幅度介乎約6%至21.5%，顯示不同地區及物業類型均出現價格改善。

根據9宗來自主要屋苑的二手成交個案，包括沙田第一城、嘉湖山莊、美孚新邨、太古城、海怡半島、黃埔花園、麗港城及日出康城等，所有個案相對上一手成交價均錄得正增長，具一定參考價值。

其中升幅最顯著為嘉湖山莊單位，由410萬升至498萬元，升幅約21.5%；太古城一個單位則由865萬升至1,050萬元，升幅約21.4%，而持貨期僅約70日。作為港島指標藍籌屋苑，太古城短期內錄得理想升幅，反映買家對優質物業承接力正在回升。

短期轉售個案表現較佳

數據亦顯示短持貨期個案表現較突出。9宗成交中，有7宗持貨期為一年或以下，平均約188日，平均升幅約14.6%，略高於整體約13.8%。

這反映部分買家在市況調整期間，以較吸引價格入市，在市場氣氛改善及需求回升下，可於短時間內錄得回報。同時，相關成交亦顯示二手市場流動性已有所改善，尤其在大型屋苑，價格更容易達成共識。