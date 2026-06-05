上海電氣火電核電進入收穫期，盈利修復帶來估值重塑？

上海電氣(2727)為內地綜合性高端裝備龍頭，主營能源裝備、工業裝備及集成服務三大板塊，2025年收入1,266.79億元(人民幣，下同)，其中能源裝備收入750.24億元，佔比約59.2%，工業裝備380.74億元，佔比約30.1%，集成服務206.49億元，佔比約16.3%；能源裝備涵蓋火電、核電、風電、燃氣輪機、儲能及輸配電設備，為核心增長引擎。集團亮點在於火電、核電設備市佔率居前，核島及常規島具全產業鏈優勢，並前瞻布局機器人、核聚變及SST。短期受惠火電核准高位與海外燃氣輪機潛在訂單，中期受惠核電集中交付及海上風電放量，長期受惠新型電力系統建設及新興產業拓展。
2025年公司歸母淨利潤12.06億元，同比增長約60%，經營已連續修復。花旗預測2026至2027年淨利潤約為12.52億及14.34億元；中信證券則預測2026至2028年歸母淨利潤分別為17.66億、24.11億及27.18億元，反映對盈利修復節奏存在差異。毛利率2025年約17.9%至18%左右，受風電價格競爭及成本波動影響仍有壓力，但隨高價火電及核電設備交付增加，預期集團今年的毛利率將會有所改善空間。現金流方面，營運現金流較2024年有所回落，需關注項目交付與回款節奏。
市場現時對上海電氣目前最核心的正向催化劑，在於能源裝備景氣進入新一輪上行周期。火電核准維持高位、核電每年穩定核准並逐步進入集中交付期，使公司在火電及核電主設備領域的技術積累與市佔優勢開始轉化為實質收入與毛利改善，這不僅是訂單增加，更是盈利質量修復的關鍵轉折。第二個重要催化劑來自氣電與海外市場拓展。隨新能源佔比提升，氣電作為靈活調節電源的重要性上升，公司燃氣輪機在東南亞及中東等地存在潛在大型訂單機會。一旦項目落地，將帶來新增增長曲線，同時強化其高端裝備「出海」能力，提升市場對其國際競爭力的估值想像。
再者，新型電力系統建設構成結構性長期機遇。特高壓、儲能及固態變壓器(SST)等產品契合新能源消納與數據中心用電升級需求，而機器人與核聚變等前沿布局，雖短期貢獻有限，卻為公司打開未來技術溢價空間。這些新興板塊的存在，使公司不僅是傳統電站設備商，而是具備跨周期成長潛力的高端裝備平台。最後，盈利修復與恢復派息本身亦構成市場信心催化劑。當基本面改善與現金回報同步出現，估值重估往往隨之而來。換言之，上海電氣的催化劑不只是單一訂單，而是一場由政策、能源結構與技術升級共同推動的產業升級浪潮。
上海電氣股價於去年4月份低位2.19港元水平開始形成上升走勢後，股價曾一度升上去年10月見5.62港元頂部後，股價開始進入回調走勢，不單止向下跌穿50天線支持兩次，並跌至低位3.69港元水平，幸好未有失守整個升浪總升幅的61.8%回調目標水平3.50港元外，更在9天RSI成功企穩在30以上的水平後，股價再度作出反彈，更在去年9月期間升破5.00港元阻力後，高位見過5.33港元後再度回落。而且股價在近4.00港元水平再度見支持，而且9天RSI亦未有失守30水平。反映上海電氣的股價回落，並未有直接影響到市場對集團股價的合理價值的看法。
另外，在中央結算系統內，十大證券商持有上海電氣股份的持股比率由今年3月底時的81.47%逐步減少至5月18日的80.16%後，近日明顯大幅反彈，更升至6月3日的82.7%，而單單10多日，十大證券商的持股比率已大幅增加2.5個百份點，或反映資金集中度提升，而大戶投資者有可能是看好上海電氣的未來表現而入貨。投資者可以在4.20港元以下水平買入，預期股價有機會在企穩50天線後開始作出反彈。預期股價有機會逐步收復之前在4.80港元水平的阻力水平。只要股價未有再跌穿之前月底的低位3.70港元，相信不會推動投資者沽出股份，因此，暫時未需要沽出止蝕。
資深證券分析師 (非證監會持牌人)
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