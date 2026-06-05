上海電氣火電核電進入收穫期，盈利修復帶來估值重塑？

上海電氣(2727)為內地綜合性高端裝備龍頭，主營能源裝備、工業裝備及集成服務三大板塊，2025年收入1,266.79億元(人民幣，下同)，其中能源裝備收入750.24億元，佔比約59.2%，工業裝備380.74億元，佔比約30.1%，集成服務206.49億元，佔比約16.3%；能源裝備涵蓋火電、核電、風電、燃氣輪機、儲能及輸配電設備，為核心增長引擎。集團亮點在於火電、核電設備市佔率居前，核島及常規島具全產業鏈優勢，並前瞻布局機器人、核聚變及SST。短期受惠火電核准高位與海外燃氣輪機潛在訂單，中期受惠核電集中交付及海上風電放量，長期受惠新型電力系統建設及新興產業拓展。

2025年公司歸母淨利潤12.06億元，同比增長約60%，經營已連續修復。花旗預測2026至2027年淨利潤約為12.52億及14.34億元；中信證券則預測2026至2028年歸母淨利潤分別為17.66億、24.11億及27.18億元，反映對盈利修復節奏存在差異。毛利率2025年約17.9%至18%左右，受風電價格競爭及成本波動影響仍有壓力，但隨高價火電及核電設備交付增加，預期集團今年的毛利率將會有所改善空間。現金流方面，營運現金流較2024年有所回落，需關注項目交付與回款節奏。

市場現時對上海電氣目前最核心的正向催化劑，在於能源裝備景氣進入新一輪上行周期。火電核准維持高位、核電每年穩定核准並逐步進入集中交付期，使公司在火電及核電主設備領域的技術積累與市佔優勢開始轉化為實質收入與毛利改善，這不僅是訂單增加，更是盈利質量修復的關鍵轉折。第二個重要催化劑來自氣電與海外市場拓展。隨新能源佔比提升，氣電作為靈活調節電源的重要性上升，公司燃氣輪機在東南亞及中東等地存在潛在大型訂單機會。一旦項目落地，將帶來新增增長曲線，同時強化其高端裝備「出海」能力，提升市場對其國際競爭力的估值想像。