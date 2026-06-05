經濟樓市繁榮激活本地健康新消費

中環核心舖位的租務動向，向來是解讀香港經濟脈搏的最佳窗口。經濟興旺、商業活躍，核心地段舖位價值自然穩固，與此同時，消費形態亦會隨經濟環境升級，由過往單純的物質消費，轉向質感、體驗與身心靈平衡的高層次消費。近期本地健康新品牌SEAN Wellness進軍中環核心商廈的舉動，正正示範了一套「經濟回暖—舖市升溫—消費迭代—城市優化」的正向循環，為香港市道持續復蘇注入新內涵。 隨著本港經濟全面復常、金融及專業服務行業氣氛回暖，企業信心與市民消費力穩步回升，核心商區商業地產市場亦告走出調整期，住宅樓市也見持續上升。中環作為本港經濟核心樞紐，舖位稀缺性與商業價值重新凸顯，業主招商取向不再局限於傳統零售、餐飲，更積極引入高附加值、可持續經營的新業務型態，帶動核心舖市質變升級。

市場氣氛向好之下，本地原創健康品牌SEAN Wellness實現跨越式發展。由平民快捷按摩服務起家的品牌，一年間迅速擴張，證明本港大眾健康消費需求龐大且穩定。立足基層市場的成功經驗，SEAN Wellness兩位創辦人趙公梃及黃旗泰團隊最近更進軍中環中建大廈核心舖位，打造高端身心療癒旗艦店，承接中環金融、商界高壓精英的高端消費需求。這一由基層服務躍升至核心頂級商區的布局，正是經濟回暖賦予本地品牌的擴張底氣。 不同於傳統商業店鋪，新店以醫療專業為底蘊，融合AI健康檢測、高壓氧修復、紅外線療癒與東方養生湯療，並融入藝術美學空間設計，在中環鬧市打造私密寧靜的減壓綠洲。經濟繁榮帶動高淨值人群消費觀轉變，當物質生活富足，市場願意為身心健康、情緒釋放與生活品質付費，這正是高端體驗消費興起的核心邏輯。