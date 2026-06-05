經濟樓市繁榮激活本地健康新消費

中環核心舖位的租務動向，向來是解讀香港經濟脈搏的最佳窗口。經濟興旺、商業活躍，核心地段舖位價值自然穩固，與此同時，消費形態亦會隨經濟環境升級，由過往單純的物質消費，轉向質感、體驗與身心靈平衡的高層次消費。近期本地健康新品牌SEAN Wellness進軍中環核心商廈的舉動，正正示範了一套「經濟回暖—舖市升溫—消費迭代—城市優化」的正向循環，為香港市道持續復蘇注入新內涵。
隨著本港經濟全面復常、金融及專業服務行業氣氛回暖，企業信心與市民消費力穩步回升，核心商區商業地產市場亦告走出調整期，住宅樓市也見持續上升。中環作為本港經濟核心樞紐，舖位稀缺性與商業價值重新凸顯，業主招商取向不再局限於傳統零售、餐飲，更積極引入高附加值、可持續經營的新業務型態，帶動核心舖市質變升級。
市場氣氛向好之下，本地原創健康品牌SEAN Wellness實現跨越式發展。由平民快捷按摩服務起家的品牌，一年間迅速擴張，證明本港大眾健康消費需求龐大且穩定。立足基層市場的成功經驗，SEAN Wellness兩位創辦人趙公梃及黃旗泰團隊最近更進軍中環中建大廈核心舖位，打造高端身心療癒旗艦店，承接中環金融、商界高壓精英的高端消費需求。這一由基層服務躍升至核心頂級商區的布局，正是經濟回暖賦予本地品牌的擴張底氣。
不同於傳統商業店鋪，新店以醫療專業為底蘊，融合AI健康檢測、高壓氧修復、紅外線療癒與東方養生湯療，並融入藝術美學空間設計，在中環鬧市打造私密寧靜的減壓綠洲。經濟繁榮帶動高淨值人群消費觀轉變，當物質生活富足，市場願意為身心健康、情緒釋放與生活品質付費，這正是高端體驗消費興起的核心邏輯。
這一商業變化，對香港整體市道具深層意義。經濟向好帶動舖市租務回暖，優質新業務型態落地豐富核心商區生態，打破傳統零售的單一格局，提升商區持久競爭力。與此同時，都市人得以在繁忙工作中獲得身心修復，實現身心靈健康，反哺社會生產力與城市活力。
整體而言，筆者認為香港的繁榮從非單純的數據增長，而是經濟、商業、民生的全方位共生。核心商業區業務模式的優化迭代，印證本港經濟復蘇的扎實動力，也為香港商業地產、新消費市場開拓全新賽道，推動城市邁向更健康、更優質、更可持續的繁榮新階段。