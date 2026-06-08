隨本港人均壽命創新高，退休已不僅是一個人生新階段，更是一場長遠的財務考驗。為實現理想的下半場生活，港人除注重身心健康外，更需及早規劃財產，以應對未來的財務需要。以下三大重點，是每位準備退休及已退休人士必須留意的規劃關鍵。 長壽帶來的財務規劃挑戰 香港是全世界人均壽命最長地區之一。隨著健康護理及醫療科技進步，人均壽命持續上升。假設65歲退休，退休生活可能長達20至30年，甚至更長。因此，退休積蓄是否足夠用到百年歸老是一個重要的問題。

退休人士可考慮的其中一個應對方法是「自製長糧」，例如香港按揭證券有限公司旗下的「退休三寶」，即安老按揭計劃﹅保單逆按計劃，以及香港年金計劃，主要目的是幫助退休人士把資產(如現金、物業、保單)轉化為穩定的每月現金流，應對退休開支及長壽風險。 應對通脹壓力 資產配置宜多元 統計顯示，香港過去20年平均通脹率約2.5%，雖然看似不高，但長期而言亦足以大幅削弱購買力，令維持理想退休生活水平變得更加困難。有些退休人士可能會做定期存款，但銀行存款長遠未必跑贏通脹。因此，退休人士可適當考慮其他投資方法，如股票、基金或通脹掛鈎債券等。退休人士一般風險承受能力較低，投資應以穩健策略及應對通脹為主要目標，把風險管理放在首位，根據自己的風險承受能力作出適當配置。