非農就業數據優於預期 儲局年內加息機會增

上周五遠超市場預期的美國非農就業報告，震驚全球資本市場。 美國勞工統計局(BLS)公布的數據顯示，美國5月非農就業人數增加17.2萬人，遠超市場預期的8.5萬人，是市場預期的兩倍以上；與此同時，4月就業人數從此前公佈的11.5萬人大幅上修至17.9萬人，失業率則維持在4.3%的水平不變。 數據公布後，市場人士削減降息預期，部分大行甚至重新開始討論聯儲局年內加息的可能性。美匯指數強勢上升，並上破100水平位，美國國債收益率全線上漲，黃金跌至3個月低點，全球風險資產迎來新一輪劇烈波動。

強勁就業原本意味着經濟活力和企業擴張，是體現美國經濟持續增長的數字；然而，強勁的就業數據亦意味着通脹壓力持續存在，從而迫使聯儲局在更長時間內維持高利率政策。 此外，5月平均時薪環比增長0.3%，同比增長3.4%，均符合市場預期。就業增長穩健、薪資保持韌性，使得美聯儲在短期內幾乎沒有降息壓力。 根據CME FedWatch工具的數據，交易員普遍預計聯儲局將在未來數月維持利率不變，同時開始提高對年底前再次加息的押注。 隨市場重新評估利率前景，美國國債遭遇拋售。10年期美國國債收益率一度突破4.5%，30年期國債收益率升破5%，創下數月以來新高。