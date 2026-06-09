由内而外：企業推動多元共融的深耕之道

每年6月，城市間飄揚的彩虹旗提醒我們——多元、公平與共融(DE&I)並非潮流口號，而是企業與社會共同面對的長期課題。對企業而言，支持DE&I不只是履行社會責任，更關乎如何建立具韌性、創造力與信任感的工作文化。同志驕傲月(Pride Month)正是一個重要契機，讓企業重新審視自身在推動多元與尊重上的角色與實踐。 從社會層面看，多元與共融已成為香港公共討論中不可忽視的一部分。在這樣的背景下，企業角色亦愈來愈重要，如何在制度與文化上回應社會對多元與尊重的期待？

在驕傲月期間，我們特別舉辦電影欣賞活動，更邀得《我們不是甚麼》的導演邱禮濤在出席分享，以真實而細膩的故事，喚起我們的同理心，更貼近弱勢社群的日常處境。今年，我們亦再次支持「香港同志影展」，希望透過文化與藝術的力量，把理性對話延伸至更廣泛的社區。 尊重差異，賦能員工建立歸屬感 在關注多元性向的同時，我們亦體會到，共融涉及不同層面的差異與視角，包括性別、文化以至生活處境。唯有從不同角度理解他人的經驗，才能讓共融真正落實於日常。早前，筆者公司與婦女基金會深度合作，同步推出「男性盟友計劃」與「女性培訓計劃」，透過不同形式的交流，引導同仁反思職場與家庭生活中固化的性別分工，促進性別平等。這種雙向平等的交流機制，與社會對多元群體權益的支持相輔相成，有助於打破傳統觀念，確保每個人都能不因性別或性向受限，盡展所長。

從心出發：將共融內化為企業文化的一部分 建立真正的共融文化，文化與族裔的多樣性同樣值得重視。在「世界文化多樣性日」，我們鼓勵同事以不同語言互相問候，從日常互動中拉近距離。這些看似微小的行動，實際上正為團隊建立理解、尊重與信任的基礎。 多元共融是企業可持續發展的重要基石。當每個人都能在被尊重與理解的環境中發揮所長，企業才能持續創造價值。這亦正體現了我們「保障每個人生，成就每個未來」的宗旨 ，並朝著更公平與具韌性的未來邁進。