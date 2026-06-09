中海油：低成本抗周期兼高息優勢 上望24%

中國海洋石油(883)主要從事上游油氣勘探與開發、生產及銷售，核心為原油及天然氣業務，2025年湛江資產組合產量達6.68百萬噸油氣當量，佔集團總產量約9%。集團透過六大勘探行動推進儲量補充，並聚焦原油為主、同步擴大天然氣版圖。2025年單位全成本按年下降約7%，受惠折舊、營運及維修成本下降，以及新能源發電節省用氣。短期受惠油價回升及成本控制帶動盈利改善，中期受惠2026至2027年產量提升及現金流增長，長期則受惠穩定儲量補充、低資本開支比率及承諾不少於45%派息比率所帶來的高股息與自由現金流優勢。

行業屬典型周期性產業，盈利及現金流高度受國際油價波動影響。報告指出，2025年布蘭特油價按年下跌約15%，反映行業處於價格回調階段，但公司仍能透過成本控制維持盈利增長，顯示優質上游企業在周期下行時具較強抗壓能力。中短期而言，油價回升將直接帶動盈利改善；若油價回落，則盈利彈性亦會受到影響。至於在競爭方面，上游業務屬資本及技術密集型行業，具規模優勢及資源儲備的企業更具競爭力。管理層強調成本控制為核心競爭優勢，並透過「勘探與開發一體化」協同、優化鑽井節奏及跨區域資源調配等方式提升效率。報告亦指出，其持續壓縮成本對油服企業構成壓力，反映產業鏈內部議價能力分化。

集團2025年收入為3,982.2億元(人民幣，下同)，純利為1,220.82億元。2025年單位全成本按年下降約7%，其中折舊及營運開支均下降，反映成本控制成效顯著。公司強調「勘探與開發一體化」協同效應及工程進度壓縮，有助加快儲量轉產量。同時，透過太陽能及儲能系統減少自用天然氣，提升整體盈利能力。公司亦承諾2025至2027年不少於45%派息比率，為股東提供穩定回報。預期集團2026年的全年收入達4,976億元，按年上升24.9%，至於2027年的全年收入則會按年下跌8.3%至4,561億元。至於該兩年的每股盈利則分別為3.59元及3.23元，按現價計算的市盈率分別只有6.6倍及7.3倍，估值低於市場同業的歷史市盈率16.9倍。

市場現時共有15位分析師對中海油進行調研覆蓋，目標價範圍由18港元至49港元不等，而目標價的中位數則在33港元，較上個交易日的收市價仍然有24%的上升空間。中國海洋石油上個交易日以 27.06 港元收市，全日上升 0.52 港元或 1.96%。集團過去5年的平均Beta值為 0.28，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 30.98 港元，而最低位則曾見17.5港元，以現價27.06港元計，中國海洋石油的股價較50天線低0.89%，不過，現價則較200天線高出15.88%。走勢仍然處於長期上升形態，另外，近日回調只是短期整固，不影響長遠上升走勢。只要股價能企穩在25.3港元之上，有望再度上試前頂30.5港元。投資者可以在27港元以下買入，失守25.3港元先行沽出止蝕。