另外，出口成為首季增長的主要引擎。貨物及服務出口按季大升1.7%，主要受惠對美汽車出口回暖，以及AI基建投資熱潮帶動工業機械和半導體設備的海外需求持續強勁。同時，在連續三季表現疲弱後，政府投資按季回升1.4%，反映政府的基建與國防開支增加。

日本首季實質GDP按季增長0.5%，高於市場預期。值得注意的是，首季增長擺脫政府單一開支依賴，轉由消費復甦與出口回升共同推動。

貨幣政策方面，日本央行於4月維持利率0.75%不變，並表示未來將重點關注薪酬增長的持續性，以及環球能源價格上漲對經濟的潛在負面影響。鑑於首季GDP展現韌性、實質工資保持增長及內需改善，當局預計將於6月議息會議進一步加息。

總括而言，日本經濟展現韌性，內需持續受惠薪酬增長及政府補貼，出口在AI資本開支推動下繼續成為重要支撐。同時，企業管治改革持續推進、股東回報提升，加上AI與國防投資周期，為日股提供結構性增長機遇。增長板塊方面，我們認為半導體設備、國防和先進材料等行業的增長動能仍會持續。在價值板塊方面，大型銀行在貨幣政策正常化的背景下，仍能夠提供具吸引力的股息收益率。