大市回穩首看一個條件

大市已開始步入6月中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態暫仍屬先高而後低。恒生指數暫時由2日高位26,045點，反覆跌至8日低位24,458點，即月內之波幅暫為1,587點。首先以1,587波福計並不算少，但可能未必能滿足月內之所需，加上1個月高低位是不會同時出現於5個交易日內，故本月餘下交易日，理論上仍會有更大波幅出現，從而擴闊波幅以滿足月內之所需，同時亦能拉闊月內高低位距離，以符合慣性之需求。
而從目前大市表現，由於恒指已漸跌離2日高位26,045點，反之卻較接近 8日低位24,458點。故只要沽壓再稍作主動，恒指或仍會再進一步往下尋月內之新低。
大市5月14日高位26,844點開始跌浪，在沽壓一面倒主導下，恒指已相繼跌穿各種平均移動線，且移動線方面之排列亦處倒敘模式。目前由上而下為100天線(約在26,062點左近)，50天線(約在25,711點左近)，250天線(約在25,709點左近)，20天線(約在25,541點左近)及10天線(約在25,202點左近)。而恒指目前正反覆於上述5組平均移動線之下方。
單從技術上看，大市目前該正處反覆欲試底之弱態。而所指之底，該為3月23日低位24,203點。值得留意的是，24,203點乃今年暫時之低位，此防線一旦失手，即表示大市自1月29日高位28,056點開始跌浪不但仍在延續中，且恒指亦會再進一步往下尋年內新低。大市如欲扭轉此敗局，恒指必須成功重越10天線並穩守其上，此乃大市欲回穩首要條件。