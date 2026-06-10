大市回穩首看一個條件

大市已開始步入6月中旬，而直到執筆一刻止計，本月大市之形態暫仍屬先高而後低。恒生指數暫時由2日高位26,045點，反覆跌至8日低位24,458點，即月內之波幅暫為1,587點。首先以1,587波福計並不算少，但可能未必能滿足月內之所需，加上1個月高低位是不會同時出現於5個交易日內，故本月餘下交易日，理論上仍會有更大波幅出現，從而擴闊波幅以滿足月內之所需，同時亦能拉闊月內高低位距離，以符合慣性之需求。

而從目前大市表現，由於恒指已漸跌離2日高位26,045點，反之卻較接近 8日低位24,458點。故只要沽壓再稍作主動，恒指或仍會再進一步往下尋月內之新低。