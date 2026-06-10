偉仕佳杰業務具市埸領導位置 估值派息吸引

偉仕佳傑(856)是全球第八大、中國第二大IT分銷商，並穩居亞太地區前三名。它也被行業公認為「IT分銷領軍企業」和「亞太領先的ICT解決方案平台」。 此外，集團在某些特定領域市場地位極具統治力。例如在EMC、HDS等存儲品牌中，其市場份額排名第一。此外，它還是Nutanix(雲端運算)的全球最大合作夥伴，佔據其70%份額，這項雲服務業務的市場地位也躋身IDC中國第三方雲管市場的前五名。 再者，作為行業龍頭，它已與超過300家世界頂尖科技巨頭建立了深度合作，覆蓋超過80%的全球領先科技公司，並與惠普、蘋果等巨頭保持長達近30年穩固合作關係。同時，它龐大的銷售網絡遍及9個國家，擁有超過5萬家渠道夥伴，與神州數碼、長虹佳華等一同處於中國IT分銷市場的第一梯隊。

偉仕佳傑的核心競爭力在於其穩固的基本盤業務、前瞻的雲與AI布局，以及在高速增長的東南亞市場的領導地位。其收入整體穩定且呈增長趨勢。 公司的三大業務板塊共同構成了穩定且多元的收入來源。在企業系統上，集團2025年收入535.34億元，佔總營收54.8%，是最大的現金流業務，專注於服務企業及政府客戶的IT基礎設施。至於消費電子方面，集團2025年收入390.11億元，佔比40%，主要為個人消費者提供電子產品，受益於AI換機週期。另外，最值得注意的是其雲計算與AI。2025年收入50.81億元，同比高速增長29.1%，是增速最快的板塊，正成為全新的增長引擎。

目前，集團是處於東南亞出海戰略高地，公司深耕東南亞市場，現已貢獻超過集團50%淨利潤。2025年該區域收入達357.51億元，增長16.6%。它不僅是惠普、戴爾等國際品牌的本地合作夥伴，也成為華為、聯想等中國科技企業出海的關鍵平台。 至於雲與AI方面，則是集團的第二增長曲線。作為增長最迅猛的業務，公司預測未來3年淨利潤複合增長率約為20%。其子公司佳杰雲星已成功中標國家級智算項目，其AI算力平台也完成了對DeepSeek全系列大模型的深度適配。 從過往的業務收入看，集團收入非常穩定，2025年總收入達976.26億元，增長9.6%。回顧近年表現，雖2023年因宏觀因素收入略有下降(-4%)，但歸母淨利潤仍實現12%的增長，展現了業務的韌性；2024年則迅速反彈，收入大增20.6%。而2025年歸母淨利潤達13.53億元，大幅增長28.7%，利潤增速顯著快於收入增速。這主要得益於雲/AI業務佔比提升與業務結構優化。此外，集團2025年毛利率約為4.46%。公司從上市至2024年底，收入平均增長率達24%，並連續23年保持ROE(股本回報率)高於10%，盈利記錄穩定。