A股也反攻 何解港股獨憔悴？

近年港股A股化，成也A股，敗也A股，股民見慣不怪。然而昨日所見，A股科技股反攻，港股卻延續跌勢，且連跌5日，科指反彈卻勢不如人。全球對通脹和加息預期擔憂，影響香港至深。
A股不受聯匯緊箍咒，科技股強勢領漲，A股成就解鎖，主要指數普漲，半導體與PCB板塊大爆發；而同日公布的中國海關總署數據勝預期，亦形成助燃力量。然而，在全球流動性可能收緊預期下，必須警惕科技股交易過於集中擁擠帶來的風險。
印尼央行意外提前加息25個基點至5.5厘。日本央行計劃在6月會議上考慮加息至1厘。歐洲央行也可能在本周重啟加息，市場關注全球加息預期升溫。全球資金正從新興市場回流發達市場，香港作為國際資金中轉站，承受的流動性壓力尤為突出。
港股與亞太市場分化明顯：日經225大漲2.2%、韓國綜合指數暴漲8.2%、台灣加權指數漲2.8%下，恒指卻逆市跌0.4%，且連跌5日。這種極端分化並非巧合，而是多重內外壓力疊加的結果。
地緣政治不穩外，美國實體清單精準狙擊有如情緒炸彈投向港股權重股。相比之下，日本、韓國、台灣等市場雖同樣面臨AI估值疑慮和加息預期，卻並未遭遇這一針對性的地緣政治黑天鵝，中美摩擦的溢出效應令港股陷入孤立性拋售，更面臨罕見的內外夾擊，南向資金淨流出86.14億元，其中深港通淨流出高達85.16億元。
值得關注是，內資大舉拋售港股ETF，單是盈富基金(2800)便被拋售超過114億元，南方恒生科技ETF也被拋售近26億元。外資同樣不樂觀，穩定型外資已流出195億元，被動型外資在港股的淨流出亦在擴大。內地投資者對港股風險回報的期望持續下調，部分日子南向資金甚至出現淨流出。港元拆息持續攀升，隔夜報2.1厘、3個月報2.84厘，離岸人民幣隔夜HIBOR亦升至1.42364厘，創5月以來新高；流動性持續緊縮，市場失血。還未到7月1日針對內地客戶投資戶口新政策，港股真係有排搞。