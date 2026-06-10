A股也反攻 何解港股獨憔悴？

近年港股A股化，成也A股，敗也A股，股民見慣不怪。然而昨日所見，A股科技股反攻，港股卻延續跌勢，且連跌5日，科指反彈卻勢不如人。全球對通脹和加息預期擔憂，影響香港至深。

A股不受聯匯緊箍咒，科技股強勢領漲，A股成就解鎖，主要指數普漲，半導體與PCB板塊大爆發；而同日公布的中國海關總署數據勝預期，亦形成助燃力量。然而，在全球流動性可能收緊預期下，必須警惕科技股交易過於集中擁擠帶來的風險。

印尼央行意外提前加息25個基點至5.5厘。日本央行計劃在6月會議上考慮加息至1厘。歐洲央行也可能在本周重啟加息，市場關注全球加息預期升溫。全球資金正從新興市場回流發達市場，香港作為國際資金中轉站，承受的流動性壓力尤為突出。