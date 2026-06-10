溫馨提示立法會的朋友，全球最先推行統一煙包裝設計規定的澳洲政府剛宣布，當地尼古丁消費量從2017年至2025年增加近40%，大部分增幅發生於2021年後。諷刺是，世界衛生組織先後在2022年和2025年頒發「世界無煙日獎」給澳洲癌症理事會控煙委員會主席Kylie Lindorff 和澳洲國立大學流行病學與公共衛生教授 Emily Banks，表揚在推動統一煙包裝設計規定立法等控煙工作及電子煙健康風險等研究貢獻。2025年，除尼古丁消費量激增，澳洲還就統一煙包裝設計規定加辣，包括統一香煙長度、直徑、每包20支等，全面禁止薄荷煙及所有加味煙。「控煙先驅」當之無愧，榮獲的「世界無煙日獎」卻應正名為「世界無(完稅)煙日獎」。先聽聽Grok怎樣回應有關澳洲長煙的問題：

人工智能口中的「黑市渠道」，在醫務衛生局副局長眼中是「澳洲的煙稅超過80%，但當地私煙量很低」，醫衛局長更認定「誇大非法煙草貿易活動是煙草業抵抗有效控煙措施」。醫衛局不會告訴立法會，據澳洲統計局最新估算，非法來源佔總煙草消費比例，已從2017年12%升至2025年80%！議員被誤導，80%私煙比例很高，而且是沒有誇大的官方估算。說過了，研究顯示澳洲推行統一包裝設計規定後，轉吸平價煙的煙民吸煙數量不跌反升。隨私煙問題惡化，再禁止長煙和加味煙，除刺激私煙比例超越八成，當私煙市場壟斷平價長煙和加味煙，需求定律推斷尼古丁消費量將再創新高。

「2026年，澳洲長煙(extra-long/superking等非標準長度)在合法市場全面禁止(2025年7月標準化後只剩統一king size)。市面主要透過黑市購買，包括街頭角落店、小型雜貨店、市場攤位、無牌零售點或地下網絡，常有亞洲或中東進口廉價非法貨，不受長度限制。」

香港私煙問題有幾嚴重？特區政府沒有學習澳洲政府面對現實。海關數據卻揭露，煙草稅收入自2023年起轉勢，不升反跌情況跟澳洲2020年轉勢極相似，都是斷崖式下跌。短短兩年間，完稅煙入口下跌超過68%。據統計處數據，同期香港吸煙人士由577,300人降至538,100人，每日平均吸食數量由12.1支降至10.9支。由此推算，加稅後每日總煙支使用量下降17%。2025年的香港，官方而非煙草業提供數據反映總煙支使用量21.4億支減去完稅煙入口總數14.6億支，非完稅煙使用比例已升至32%！

作為經濟學者，難免比一般納稅人關心政府財政安全。薪酬是公共開支一部分的醫衛局官員，可以不理稅收，但沒資格漠視社會衛生安全吧。私煙不會比完稅煙健康，私煙一定比完稅煙價格吸引。利用廢水數據提供可靠總尼古丁消費估算，澳洲承認私煙壟斷八成市場下，全國尼古丁消費量激增四成。

學嘢學全套，同樣獲頒「世界無煙日獎」的特區官員，在消滅長煙加味煙於合法市場前，立法會有權亦有必要知道近年香港私煙比例及尼古丁消費量趨勢。