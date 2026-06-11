領展房產基金(823)公布全年業績，收益為139.38億元，按年下跌2%；物業收入淨額則減少3.7%至102.3億元，主要因香港及中國內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業承壓。

期內香港物業組合收益及物業收入淨額分別按年下跌3%及4.6%，而租用率於2026年3月底仍維持高水平，零售物業組合租用率達97.8%，平均每月每方呎租金由63.3元回落至60.1元；續租租金調整率全年為負8.2%。

至於中國內地物業組合總收益及物業收入淨額分別按年下降5.1%及5.8%，換算為港元後跌幅進一步擴至3%及3.7%，其中租用率為96.6%，商戶續租租金調整率為負14.3%。可分派總額下降6.4%至65.77億元，每基金單位分派由272.34仙下調至253.61仙，期內每基金單位末期分派為126.73仙。