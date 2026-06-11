領展房產基金(823)公布全年業績，收益為139.38億元，按年下跌2%；物業收入淨額則減少3.7%至102.3億元，主要因香港及中國內地續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業承壓。
期內香港物業組合收益及物業收入淨額分別按年下跌3%及4.6%，而租用率於2026年3月底仍維持高水平，零售物業組合租用率達97.8%，平均每月每方呎租金由63.3元回落至60.1元；續租租金調整率全年為負8.2%。
至於中國內地物業組合總收益及物業收入淨額分別按年下降5.1%及5.8%，換算為港元後跌幅進一步擴至3%及3.7%，其中租用率為96.6%，商戶續租租金調整率為負14.3%。可分派總額下降6.4%至65.77億元，每基金單位分派由272.34仙下調至253.61仙，期內每基金單位末期分派為126.73仙。
成本方面，因精簡業務架構而使一般及行政開支減少9.4%以作部分緩衝，融資成本淨額則輕微上升1.3%。資產端方面，物業組合估值總額下跌4.1%至2,164.89億元，令基金單位持有人應佔資產淨值下跌8.2%至1,500.96億元，每基金單位資產淨值亦下降8.8%至57.75元；負債比率由23.1%升至25.6%，淨負債比率由21.5%升至23.9%。
領展整體業績仍受宏觀環境影響，加上息口去向不明，或影響融資成本，預料股價表現未有起色。
(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)