世界盃熱潮撞正樓市回氣？

【潮看樓市】四年一度的世界盃盛大開鑼，全港市民的焦點正逐漸被綠茵場上的激烈戰況所吸引。巧合的是，香港的一手住宅物業市場在今年前五個月同樣踢出了一場漂亮的「進攻戰」，各路新盤百花齊放，交投表現同樣熱血沸騰。 根據最新土地註冊處數據，今年五月份全港共錄得2,345宗一手私宅買賣登記，總值達279.64億元。雖然這兩項數據較四月份的2,512宗及285.33億元分別微跌7%及2%，但單月登記量仍高踞過去18個月以來的第三高位，更是連續兩個月企穩在二千宗以上的旺市水平，充分反映出在2026年中的當下，市民的入市意欲依舊強勁。

一手私宅首五月破萬宗 穩奪「上半場」冠軍 這場樓市的「上半場」表現堪稱完美。截至五月份，今年首5個月的累計一手私宅登記量已正式突破1萬宗大關，高達10,232宗，較去年同期的6,857宗大幅激增49%。這不僅打破了過去7年以來最旺的上半場紀錄（自2020年以來最佳），更創下了一手登記量連續15個月維持在逾一千宗以上的驕人成績。 若將市況拆解為各地區的「戰術佈陣」，五月份呈現出「九龍獨秀、港新回氣」的格局： 九龍區（前鋒核心）：表現最為神勇。在「首岸1期」及「啟德海灣2」等多個紅盤群星拱照下，兩盤月內合共斬獲560宗登記，成功帶動整個九龍區一手登記逆市按月再升17%，爆出1,397宗的佳績；涉及金額亦同步上升17%至143.62億元，量值再度冠絕全港。

新界區（穩健中場）：由於月內缺乏全新大型樓盤開售，登記量按月回落22%至765宗。不過，區內表現並不乏亮點，主要由大圍「柏傲莊3期」（288宗）及日出康城「海瑅灣I」（180宗）支撐。值得注意的是，由於月內以中高價物業掛帥，新界區的買賣登記金額反而背馳上升14%，涉資達95.97億元。 港島區（後防觀望）：因月內缺乏具規模的中小型新盤登記，交投顯著放緩。五月份港島一手登記僅錄得183宗，按月大瀉45%，佔全港比例降至7.8%，買賣總值亦相應減少49%至40.05億元。

從個別樓盤來看，五月份的「神射手」寶座由九龍的「首岸1期」奪得，單月錄得338宗登記，總值達26.50億元，平均每宗約784萬元；「柏傲莊3期」則以288宗屈居亞軍。而在造價方面，港島南岸6B期「DEEP WATER SOUTH」以平均每宗7,151萬元的成交價傲視群雄，成為最有價值「球員」；相反，「壹沐1期」則以平均618萬元成為上月較易上車的親民選擇。 展望下半場：世界盃鳴哨 6月樓市「控球回氣」 邁入2026年6月，隨着世界盃狂熱席捲全港，市民的夜生活與注意力難免被球賽分散。與此同時，一手市場在歷經前期的連番衝刺後，於5月下旬至6月初也主動調整節奏。隨着發展商因應旺市陸續調升售價，買家心態亦轉趨冷靜，開始觀察市況去向，加上6月至今暫未見有大型全新盤列陣登場，市場改以中高價物業的消化為主。