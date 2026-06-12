This is just the beginning

上周黑色星期五血洗納指之後，本周繼續拖累港股和其他亞洲股市。本周有不少死貓彈，但總體來說股市只是小漲大回，特別是Nasdaq、日韓股市等重倉科技股的指數，有不少好友會認為市場借勢調整云云，但反正本人認為最壞的情況還沒有出現。本欄從2月開始一直表示港股逢高減持，美股逢高沽空，當中「捱過」不少波動，但總體來說減息變加息的預期正一步一步不幸言中！可說是本土第一個專欄作者最先表達對通脹和加息憂慮的第一人。當然行先通常都死先，皆因大市永遠也是對的，我看到的事情若其他人看不到也毫無意義，可幸等待的時間不是太長，三個月已經成功驗證本欄預言。

不少讀者朋友IG交流，容本人在此一一回應。這場回調並沒有完結。美國5月份整體通脹升上3年高位，美國通脹(4.2%)追近失業率(4.3%)，往往是股市的大凶兆加上中東局勢又再緊張，美伊和談不成又有零聲戰火(納指兩小時五百點波動試問有邊個頂得住)。最後只會令好友放棄，因為市場會逐漸對未能落實的好消息「免疫」，對壞消息和不確定性更「敏感」。本欄多次強調美伊不會成功和談，皆因美國對於伊朗來說已經毫無誠信可言，加上在以色列「搞是搞非」下，霍爾木茲海峽繼續封鎖，油價繼續維持在高位上。只要油價不能飛快回到60元水平，通脹也難以下降。