韓國人氣天團BTS的世界巡迴演唱會，哪一站求過於供的情況最為嚴重？為甚麼？ 2017年，美國著名綜合政經與文化評論雜誌Atlantic刊登了《What in the World Is Causing the Retail Meltdown of 2017？》一文，並讓「零售末日」（Retail Apocalypse）這概念迅速在網絡流傳。有媒體更形容這現象為「亞馬遜效應」，皆因亞馬遜等電商在美國改變了市場消費行為，網購的普及宣判了傳統零售的末日。除了網上消費這重要因素之外，當時文章亦提出另外兩大實體零售店衰退的理由：（一）美國的購物商場供應過剩；（二）美國人正將消費從物質主義轉向與朋友外出用餐。「外出用餐」這第三個理由，預示了「體驗經濟」（experienced economy）的普及。

其實「外出用餐」之前，經濟學更早分析過互聯網如何推動「體驗經濟」的另一重要案例 — 演唱會經濟。自Napster和MP3在九十年代尾興起，正版音樂量兵敗如山倒。曾經，演唱會與正版唱片在市場需求是「互補」關係，把演唱會票價調低，可提高樂迷對唱片的需求，從而增加音樂人整體收入。網上盜版音樂的普及，大大削弱了演唱會與正版唱片的互補關係。時至今日，即使美國人整體面對面社交時間減少，但現場演唱會等「值得出門」的活動需求仍強勁，帶動產業不斷增長。

面對演唱會等現場體驗需求不斷上升，啟德體育園的落成對香港的演唱會經濟發展非常重要。先聽聽Grok比較韓國天團BTS在各地舉行演唱會的需求： 「在BTS 2026-2027《ARIRANG World Tour》中，墨西哥城站的供需失衡最為嚴重。三場演出（Estadio GNP Seguros，約65,000席）開售後僅37分鐘內全部售罄，同時有超過110萬名全球粉絲（來自1,300多個城市）湧入Ticketmaster虛擬排隊系統，遠超其他站點。相較之下，多倫多、芝加哥等北美場地雖也在10至25分鐘內售罄，南韓高陽體育館也有強烈需求與黃牛問題，但墨西哥城的百萬級排隊規模、跨國粉絲熱潮，使其成為本次巡演供不應求最極端的案例。這主要源於BTS復出後的積壓全球需求、拉丁美洲粉絲群的爆發性成長，以及大型體育場供給限制。」