通脹數據令市場預期美聯儲年底有機會加息

伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社(Mehr News Agency)周五公佈了一份所謂的協議草案。根據報道，美國將逐步解除石油制裁、取消海上封鎖，並向伊朗提供重建支持，而伊朗則將在未來30天內重新開放霍爾木茲海峽。

中東局勢又有新進展 ! 美國總統特朗普表示，停火協議簽署後，霍爾木茲海峽將對所有國家開放，並聲稱美國最終將確保銷毀伊朗的核材料。

特朗普表示，伊朗方面披露的文件與雙方書面達成的協議「毫無關係」，並批評伊朗是「極不值得信任的談判對象」。儘管雙方表態仍存在明顯分歧，但伊朗外交部長阿拉格齊隨後表示，美伊諒解備忘錄距離最終達成「從未如此接近」。

特朗普將這一擬議協議描述為外交突破，而伊朗官員則將其定位為邁向更廣泛談判的第一步。預計後續談判將進一步討論制裁鬆綁、凍結資產解除以及伊朗核計劃的未來走向等議題。

儘管美伊談判取得進展，以色列仍持續對黎巴嫩南部發動空襲。就在上周六，以色列的襲擊造成黎巴嫩至少5人死亡，而真主黨則宣稱對以色列軍事陣地發動了多次無人機和火箭彈攻擊。以色列表示，其並非美伊談判的當事方，並明確表示將保留對其認定威脅採取行動的自主權。與此同時，以色列在加沙的空襲行動也未停止。