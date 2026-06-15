通脹數據令市場預期美聯儲年底有機會加息

中東局勢又有新進展 ! 美國總統特朗普表示，停火協議簽署後，霍爾木茲海峽將對所有國家開放，並聲稱美國最終將確保銷毀伊朗的核材料。
伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社(Mehr News Agency)周五公佈了一份所謂的協議草案。根據報道，美國將逐步解除石油制裁、取消海上封鎖，並向伊朗提供重建支持，而伊朗則將在未來30天內重新開放霍爾木茲海峽。
特朗普公開否認伊朗媒體披露的協議草案內容，並警告伊朗「儘快調整行爲」，市場對於中東局勢前景仍保持謹慎。
特朗普表示，伊朗方面披露的文件與雙方書面達成的協議「毫無關係」，並批評伊朗是「極不值得信任的談判對象」。儘管雙方表態仍存在明顯分歧，但伊朗外交部長阿拉格齊隨後表示，美伊諒解備忘錄距離最終達成「從未如此接近」。
特朗普將這一擬議協議描述為外交突破，而伊朗官員則將其定位為邁向更廣泛談判的第一步。預計後續談判將進一步討論制裁鬆綁、凍結資產解除以及伊朗核計劃的未來走向等議題。
儘管美伊談判取得進展，以色列仍持續對黎巴嫩南部發動空襲。就在上周六，以色列的襲擊造成黎巴嫩至少5人死亡，而真主黨則宣稱對以色列軍事陣地發動了多次無人機和火箭彈攻擊。以色列表示，其並非美伊談判的當事方，並明確表示將保留對其認定威脅採取行動的自主權。與此同時，以色列在加沙的空襲行動也未停止。
投資者在追逐風險資產的同時，也在密切關注未來數日美伊談判能否真正取得實質性成果。
作爲全球最重要的能源運輸通道之一，霍爾木茲海峽承擔着約25%的全球海運原油貿易以及20%的液化天然氣運輸任務。過去數月，中東衝突導致該區域風險溢價持續攀升，而一旦美伊協議正式落地，相關地緣政治溢價將快速回吐。
近期美元走勢完全受到中東局勢主導，市場普遍預計，在協議獲得正式確認前，美元走勢仍將受到消息面反覆擾動。
雖然油價回落緩解了能源通脹擔憂，但美國最新公佈的經濟數據顯示，通脹壓力仍然高於市場預期。數據顯示，美國5月生產者物價指數(PPI)增幅超過市場預測，而消費者通脹率仍維持在4%以上水平。
受此影響，市場對美聯儲未來進一步收緊政策的預期有所升溫。根據CME FedWatch工具數據，目前交易員預計年底前再次加息的概率已經超過58%。
本周，美聯儲將召開利率會議，這也是新任主席沃什(Kevin Warsh)上任後的首次政策會議。