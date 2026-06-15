甚麼是Non Consent按揭申請?

在申請按揭的程序中，銀行除了需向申請人取得入息證明文件，亦需取得其信貸報告，以瞭解申請人的信貸狀況、信貸評級及還款習慣等。2011年起，信貸資料庫加入按揭基本資料，以便銀行可更易掌握借款人的整體負債狀況；事實上，銀行需確定按揭借款人的總債務供款金額沒有超出入息之50%上限，那麼，銀行便需要知悉借款人尚未清還之所有貸款，包括正在為幾多層樓供款，每月對於現有債務的總供款額等資料，才可準確評估其總債務供款佔入息比率。

基於上述，現時每當借款人向銀行申請按揭，銀行會要求借款人簽訂一份按揭資料同意書(表格一)，以確定其同意及授權銀行查閱包含樓宇按揭資料的信貸紀錄，按揭資料包括宗數、借款人就每宗按揭的身份(借款人、按揭人、擔保人)、按揭種類及狀況(生效、已結束、已撇帳)等。有了這些紀錄，銀行便可按需要進一步向借款人瞭解狀況以便審批貸款，又或可知悉借款人在申請表上填報之債務狀況是否與紀錄吻合。

然而，基於個人資料私隱條例賦予申請人在提供個人資料範圍方面的保障，銀行在上述「表格一」以外亦設有「表格二」，「表格二」正是縮減了銀行可查閱的資料範圍；雖然銀行同樣獲授權查閱借款人的信貸紀錄，但不包含樓宇按揭資料。若按揭申請人不同意向銀行填交「表格一」，僅同意填交「表格二」，按揭業界行內俗稱為Non Consent按揭申請。