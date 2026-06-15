「你能幫我看看這個股票嗎？套牢了，能解套嗎？要割肉嗎？」這可能是我這輩子被問到最多的一個問題。
「怎麼會買這公司？瞭解它的基本面嗎？」
「不瞭解，是朋友推薦的，說短線肯定會漲，一衝動就買了」……
美伊終於要簽協議了，回顧戰爭的進程，我總會想起上面的對話，折騰三個多月之後，特朗普割肉止損了，除了高油價和高通脹，他幾乎甚麼都沒得到，衝動的確是魔鬼啊！由於市場對TACO有一致的預期，大概率不會對短期周邊市場帶來太大的刺激，市場很可能會重回對6月議息會議、對通脹以及對美債收益率的關注。
回到A股，上周市場探底回升，周一探底3,927點後艱難向上反彈，周五在有色、金融等「老登」板塊的拉動下收復4,000點整數關口，並站上5日和10日線，技術面開始修復。按以往經驗，這種修復大概率會以反覆震盪的形式完成，需時1至2周。
熱點方面，雖然多數人依然對科技充滿了熱情，但銀行股指數在上周卻悄然走強，而周五有色、非銀的異軍突起則再度炒熱了一個老話題：老登們的春天來了嗎？關於這個問題，我覺得可以從兩個角度來看，首先是科技股的高波動率，不止是A股，全球皆是如此，高波動往往伴隨著高風險。有報道顯示，多家國際大行開始限制對沖基金對三星和海力士的槓桿做多，因此，全球科技股在技術上都需要一個降低波動率的修復時間。其次，短線資金都蜂擁在科技上，但A股畢竟還是有類似險資這種低風險偏好的長線資金，我個人猜測近期老登股們的上漲應該是和它們增加配置有關。所以總結下來，上周老登股的上漲更像是科技有調整壓力大背景下的一次「寒冬裡的小陽春」，而不是市場整體風格再平衡的開始。要不要參與，就看你自己的風險偏好。