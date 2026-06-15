「你能幫我看看這個股票嗎？套牢了，能解套嗎？要割肉嗎？」這可能是我這輩子被問到最多的一個問題。

「怎麼會買這公司？瞭解它的基本面嗎？」

「不瞭解，是朋友推薦的，說短線肯定會漲，一衝動就買了」……

美伊終於要簽協議了，回顧戰爭的進程，我總會想起上面的對話，折騰三個多月之後，特朗普割肉止損了，除了高油價和高通脹，他幾乎甚麼都沒得到，衝動的確是魔鬼啊！由於市場對TACO有一致的預期，大概率不會對短期周邊市場帶來太大的刺激，市場很可能會重回對6月議息會議、對通脹以及對美債收益率的關注。