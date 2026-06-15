SpaceX IPO首日回報約19.2%。(資料圖片)

從IPO周期角度分析，怎樣解讀SpaceX IPO的首日回報? 排除中國及香港投資者的SpaceX IPO，依然引起本地財經界高度關注。討論經濟學如何看這宗世紀IPO前，先聽聽經濟學家如何看這宗世紀IPO。諾貝爾經濟學獎得主兼前紐約時報專欄作家克魯明(Paul Krugman)一段日子沒有soundbite，SpaceX IPO當日這位學界KOL發表了《Elon Musk, Human Ponzi Scheme》一文，批評馬斯克的華爾街盟友修改規則以便立即把SpaceX納入納斯達克100等指數，變相導致追蹤主要指數表現的共同基金投資者(即普通美國人)被迫參與馬斯克這個「人類龐氏騙局」！

港人有福了，不用被迫參與這位諾貝爾經濟學獎得主口中的「人類龐氏騙局」。為甚麼？克魯明先跟大家說了一個科幻故事：「昨天我去了一次短途旅行。我先搭乘當地的Hyperloop，它穿過由Boring Company挖掘的隧道。然後我用神經植入物召喚了一輛全自動駕駛的特斯拉機器人計程車。途中，我閱讀了火星殖民地的最新消息。」言下之意，克魯明認為馬斯克「講就天下無敵」，過去十年的多個科技承諾至今近乎全數落空，唯有先以xAI拯救X，現在再用SpaceX拯救xAI，但最終這個龐大的人類龐氏騙局是難免崩潰的。

xAI的Grok又如何回應我有關SpaceX IPO的問題呢？ 「SpaceX IPO首日回報約19.2%，從IPO周期角度解讀，這是熱門市場(hot IPO market)的典型表現：承銷商故意低定價以確保超額認購成功、製造正向動能，並反映市場對太空/AI成長敘事的強烈Fear of Missing Out情緒，符合歷史上科技成長型IPO平均首日漲幅偏高的規律(整體約16%至19%，熱市更高)。此舉驗證了高品質故事股在牛市晚期的定價吸引力，有助建立流動性與信心，但也留下『桌上錢』警示，顯示過度樂觀已部分反映在高估值(PS倍數近百倍)中。歷史經驗顯示，此類熱市大pop IPO長期(3年)市場調整後報酬多偏弱，常面臨獲利了結、鎖定期賣壓與均值回歸風險，因此投資人應視其為高波動成長曝險，後續表現將取決於Starlink獲利與Starship執行力，而非首日熱度。」