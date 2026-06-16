建設銀行具備多重優勢 有追落後潛力

近期，內銀股板塊迎來資金密集流入，多隻股份股價屢創上市以來新高。在這一輪由南向資金與長線配置資金共同推動的行情中，建設銀行(939)憑藉其卓越的業績表現、穩健的資產質素以及極具吸引力的估值折讓，成為市場資金追落後的核心標的。 首先，建行的業績領跑同業，盈利結構持續優化。2026年第一季度，其營業收入同比增長11.15%，穩居國有六大行榜首；非利息收入同比大幅增長超20%，成功構建了利息與非息「雙輪驅動」的良性發展格局，增長確定性極強。

其次，建行展現卓越的資產管理能力，淨息差在宏觀承壓下逆勢回升至1.36%。同時，不良貸款率保持在1.31%的穩健水平，核心一級資本充足率高達14.26%，位列六大行首位，為未來的信貸投放與利潤增長提供了堅實的資本護城河。 在基本面持續向好的同時，H股顯著的估值折價與高股息防禦屬性進一步凸顯了其配置價值。截至2026年6月12日，建行A股收盤價為10.7元人民幣，H股收盤價為8.98元，當前A/H股溢價率約為38.09%。這意味著在同等股權和分紅條件下，H股不僅買入價格更低，折算後的股息率也更具吸引力。在當前市場資金轉向防禦性賽道的背景下，對追求絕對收益的長線資金極具配置性價比。

從市場邏輯來看，儘管建行H股當前的估值分位點處於歷史相對高位，但這主要是近期資金持續「掃貨」推動股價走強所致。在無風險利率持續下行的宏觀環境下，國有大行H股憑藉高股息與相對A股的折價優勢，依然被視為具備極高配置性價比的防禦性資產。隨著行業經營趨勢穩定，內銀股有望進入市場重估的第二階段。 綜上所述，建設銀行（H股）具備多重優勢，相較工商銀行(1398)及中國銀行(3988)等已創新高的同行，建行仍未真正破位，有追落後的潛力。投資者或可於現價買入，中線目標看至10元，若跌破8.4元則建議止蝕。