承接之前分享，五谷磨房(1837)是筆者現時最重點關注的公司之一。公司於2006年成立，主打天然健康食品，以「現磨現賣」專櫃模式起家——在商超設櫃，即場為顧客研磨穀物營養粉，代表產品有黑之養等。其成功之處，是客人都信任公司用的是真材實料；在所處的食養賽道中，品牌定位最高端、售價亦最高，說到底就是一家販賣信任的公司。公司自18年上市後曾追求高速增長，卻不幸遇上疫情沉重打擊；由於當時仍依賴線下渠道，上市後三年業績和股價每況愈下，專櫃數量由高峰期4,000間縮減至1,600間，減少的主要是傳統大賣場專櫃——其模式已受全新商超及線上渠道挑戰。

凡不能殺死你的，終必使你更強大。公司經歷數年整改，除了關掉低效專櫃，亦拓展線上生意，並大力發展新渠道，與山姆會員店合作推出聯營產品。因此公司自2021年業績見底後，銷售額和淨利潤每年回升，淨利潤過去四年平均增長逾30%。不過筆者認為，現時只是復甦的開端。管理層仍有大量「低垂的果實」可改善，例如專櫃現時約2,000間，相對高峰期仍有距離，而今天的單店經濟效益較昔日舊店高出逾30%。加上創辦人夫婦早已汲取過去擴張太快的教訓，主動控制增長步伐，令增長更可持續；配合經營槓桿，未來三年純利應可每年增長逾20%。更重要的是，今年是管理層首次明言資本開支不大，正研究如何將現金回饋股東——去年派息比率50%，筆者預期長遠可提升至70至80%。

估值方面，公司市值約31億元，淨現金近14億元。筆者預計2026財年純利逾3.6億元人民幣，2028財年更逾5億元，相當於約7.5倍及5.6倍市盈率；以70%派息比率計，預測息率分別約9.4%及12.5%。

公司現時甚少人跟進，故市場或需時間才相信這是一家管理層誠信、增長穩健、兼有提升派息空間的好公司。即將公布的中期業績應是強力催化劑，上半年表現料遠勝市場預期。

作者為基金經理，熱愛發掘被忽視的中小型公司機會，持有相關股票，可能隨時買入賣出。本文僅為個人分析意見，不構成買賣建議