「外強內弱」格局下：人行第三季減息窗口漸明

近期的數據顯示，內地本地經濟運行與對外貿易走勢進一步分化。一方面本地主要經濟組成部分(零售銷售、投資及工業生產)均出現不同程度放緩。房地產市場下行帶來的負面財富效應、中央政府消費補貼的刺激效應減退、地緣政治風險升溫令企業更趨審慎等，均令本地經濟增長動力轉弱。另一方面內地進出口表現持續向好，受惠於人工智能相關電子商品需求急升帶動，進出口增長呈加快趨勢。

面對「外強內弱」的雙軌經濟，人民銀行或會在第三季或之前尋找合適時機減息。事實上，官員們過去一段時間已多次提到今年會實施「適度寬鬆」的貨幣政策，並「靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具」。從貨幣及物價走勢觀察，未來一季或是較合適政策窗口。