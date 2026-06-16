在中東地緣政治持續緊張的背景下，中國5月美元計價出口數據表現強勁，按年增長19.4%勝預期，總額更創3,768億美元歷史新高。背後反映中國出口正經歷結構性轉變，而非單純周期復甦。

首先新能源、人工智能與稀土已取代傳統低成本製造業，成為帶動出口增長的核心引擎。在內需相對疲弱及高油價環境下，內地車企積極布局拉美及歐洲市場，帶動5月新能源汽車出口按年升逾1倍。

另環球AI基建熱潮持續推高半導體及電子零部件需求，5月集成電路出口金額按年大升110.9%。一方面中國半導體產品組合持續優化，由低毛利傳統產品轉向高附加值的先進科技產品；另一方面則受惠於全球晶片緊缺所帶動的價格上漲。整體上，中國出口模式正由「以量取勝」轉向「以價取勝」，逐步從勞動密集型產品向全球價值鏈高端產品轉變。