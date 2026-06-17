恒指若企穩10天線 大市能擺脫試底弱勢

大市已身處6月份之中旬，而經過周前之7連跌後，本月大市之形態暫已呈先高而後低。恒指暫時由2日之高位26,045點跌至11日之低位 23,999點，即月內之波幅暫為2,046點。以2,046點之波幅計該已不算少或已可滿足月內之所需，但1個月之高低位是很少同時出現於7個交易日之內，故在本月餘下之交易日，理論上或仍會出現更大之波幅點，從而拉闊月內高低位之距離，以符合慣性之需求。而從近日大市之走勢看，由於恒指出現較明顯之反彈並已漸升離11日之低位 23,999點，且更輕微升越10天線 (約在 24,778點左近)。故單從此點看，大市該已漸擺脫欲尋底之弱態，但能否再作進一步推升，則需視乎恒指能否先成功重越10天線 (約在24778點左近) 並穩守其上，繼而再看資金之入市態度能否再呈積極。